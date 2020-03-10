В Белогорске снизилась «пьяная» преступность

Фото: администрация Белогорска

В 2019 году в Белогорске на 12,5 % снизилось количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, а удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составил 38,5 % от общего количества вместо 44,5 %, зафиксированных годом ранее.

10 марта в Белогорске состоялся административный совет под председательством главы Белогорска Станислава Мелюкова. Участники заседания рассмотрели вопрос о профилактике, пресечении и предупреждении преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, и административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность в 2019 году.

«Межмуниципальным отделом министерства внутренних дел РФ “Белогорский” во взаимодействии с другими субъектами профилактики проводился комплекс мероприятий, направленных на профилактику преступлений и административных правонарушений, – отметил начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Юрий Федорченко. – С целью оздоровления оперативной обстановки, повышения уровня защищенности граждан проведено 268 профилактических мероприятий. Каждое третье было направлено на предупреждение, пресечение правонарушений в сфере незаконной торговли алкогольной продукцией».

В рамках проведенных мероприятий проверено 72 торговых объекта, выявлено, пресечено и задокументировано 91 административное правонарушение. Так, выявлено 50 правонарушений в сфере продажи алкогольной продукции, в том числе несовершеннолетним, нарушение требований к обороту алкогольной продукции, незаконная розничная продажа алкогольной продукции.

«Мы наблюдаем положительную динамику по данному направлению деятельности, – отметил начальник межмуниципального отдела МВД России “Белогорский” Давид Авидзба. – По совместным с администрацией Белогорска проектам достигнут большой профилактический эффект. Наша работа, проведенная в декабре перед новым годом, способствовала тому, что новогодние праздники по случаю встречи 2020 года прошли лучше, чем в прошлом периоде. Потому что когда начинаются тотальные проверки, деятельность по незаконной торговле алкоголем сворачивается. Действующий алгоритм напрямую влияет на снижение “пьяной” преступности».

На административном совете также было отмечено, что комплексными силами полиции и участковыми уполномоченными, добровольной народной дружиной пресечено более 2 тысяч нарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Пятая часть связана с потреблением алкогольной продукции в запрещенных местах, 1335 случаев – появление в общественном месте в состоянии опьянения. Все пьяные фигуранты в 2019 году сотрудниками полиции доставлялись в учреждения здравоохранения для оказания помощи при интоксикации и отравлении алкоголем.

Наибольшее число лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения – граждане в возрасте от 30 до 39 лет – 132 человека. От 40 до 49 лет – 82, от 25 до 29 лет – 66, от 18 до 24 лет – 54, от 50 до 59 лет – 9, от 60 и старше – 4, от 14 до 17 лет – 2 человека.

В целом реализуемый комплекс мер позволил контролировать «пьяную» преступность на территории, отметили сотрудники правоохранительных органов.