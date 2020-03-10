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сегодня, 18:03 0

В Благовещенске на улице нашли труп (видео)

В Благовещенске на улице нашли труп (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилась информация о происшествии в Благовещенске. Как сообщил инстаграм-паблик blag_dtp, по улице Магистральной возле виадука был найден труп человека.

Данный факт ИА «Амур.инфо» подтвердили в амурском следственном управлении. В ведомстве сообщили, что 10 марта был обнаружен труп 68-летнего мужчины (его личность установлена). Видимых признаков насильственной смерти нет. Тело направлено на экспертизу.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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