В Благовещенске на улице нашли труп (видео)
В социальных сетях появилась информация о происшествии в Благовещенске. Как сообщил инстаграм-паблик blag_dtp, по улице Магистральной возле виадука был найден труп человека.
Данный факт ИА «Амур.инфо» подтвердили в амурском следственном управлении. В ведомстве сообщили, что 10 марта был обнаружен труп 68-летнего мужчины (его личность установлена). Видимых признаков насильственной смерти нет. Тело направлено на экспертизу.
Видео: instagram.com/blag_dtp
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