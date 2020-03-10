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сегодня, 17:47 0

Женщина три дня проходила с пулей в голове из-за врачей, которые заклеили рану пластырем

Женщина три дня проходила с пулей в голове из-за врачей, которые заклеили рану пластырем
Фото: glukan с сайта Pixabay

Шакена Джефферсон из Майами, США собиралась в магазин за продуктами, когда попала в настоящую перестрелку. На улице неожиданно появился автомобиль с вооруженными людьми, которые начали беспорядочно стрелять по жилому кварталу.

Шакена получила несколько ранений, с которыми ее срочно госпитализировали, но помощь медиков оказалась весьма странной. Врачи заклеили рану пластырем, сказав, что это просто царапина, не проверив на рентгене. Они отпустили пострадавшую домой, прописав антибиотики, сообщив, что ранение угрозы для нее не предоставляет. Однако Шакена, вернувшись из больницы, стала жаловаться на головную боль, отмечая, что внутри словно что-то движется. К тому же, по словам близких, у американки наблюдалась кратковременная потеря памяти.

Женщину отвезли в другую больницу, где выяснилось, что всё это время она ходила с пулей в голове. Через три дня после перестрелки ей наконец сделали операцию и извлекли инородный предмет. Теперь семья Шакены собирается судиться с медучреждением, в котором ей не оказали должной помощи. Женщина написала заявление в полицию, после которого началось расследование и розыск преступников, сообщает Life.

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#здоровье #криминал #медицина #происшествия #США

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