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В Приамурье дикие животные пройдут вакцинацию от бешенства

В Приамурье дикие животные пройдут вакцинацию от бешенства

Дикие животные Приамурья пройдут вакцинацию от бешенства. Регион получил 120 тысяч доз препарата «Рабистав». В настоящее время вакцина распределяется по районам, в зависимости от количества «прописанных» в каждом из них хищников.

С наступлением устойчивого тепла начнется раскладка препарата по лесам.

«В первую очередь вакцина рассчитана на лисиц, волков и енотовидных собак. Именно эти животные чаще всего переносят бешенство в Приамурье. Препарат имеет привлекательный для хищников запах и вкус», – пояснил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Так, за 2019 год на территории области выявлено семь диких зверей, у которых обнаружили вирус бешенства – три волка, три лисицы и одна енотовидная собака. Единичные случаи фиксировались и в начале текущего года. Массового распространения опасного заболевания удалось избежать во многом благодаря вакцинации. Впервые препарат от бешенства амурские хищники получили весной прошлого года, сообщает амурское ветуправление.

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#животные

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