Мамы особенных детей Приамурья прошли «перезагрузку»

Более 60 женщин — мам, бабушек и опекунов организации детей-инвалидов и их семей «Открытый мир» побывали на праздничном концерте. Он состоялся в Амурском областном краеведческом музее. Пока женщин поздравляли, их дети побывали на необычной экскурсии.

Праздник прошел необычно: гостям объявили, что они стали пассажирами лайнера «МузейАвиа» и на два часа им нужно забыть обо всех заботах. Организаторы попросили прийти в самых лучших нарядах, и женщины это пожелание исполнили.

Полет прошел комфортно — за это отвечал социальный партнер, компания «СИБУР». Путь пролегал над горным хребтом Стальной характер, морем Вдохновения и Нетихим океаном. За последний отвечали вокалисты БГПУ Ирина Шурыгина, дуэт баянистов из ЦДШИ «Аккорд» Савелий Островский и Андрей Колотов, а также Глеб Симбирцев и Никита Малеков. Они исполнили песни о маме, зажигательное танго и старинные романсы.

На «дозаправке» сразу две участницы отправились на «Перезагрузку» с консультантом по красоте и вернулись под всеобщие аплодисменты преображенные. Одна из мам призналась, что давно не делала макияж, и новый образ ей понравился.

В полете было и путешествие в прошлое: председатель Амурского регионального отделения «Союз дизайнеров России» Светлана Санатова сделала экскурс в историю женской моды, рассказала о корсетах, пышных юбках и причинах их появления.

Рейс сопровождали «Волонтеры культуры». В завершение все дамы получили красные тюльпаны и подарочные сертификаты от партнеров.

В это время дети были заняты на экскурсии по залам музея, где они подробно узнали об истории народного костюма, названия и назначение предметов быта конца XIX века.