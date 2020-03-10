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сегодня, 17:05 6

Падение курса рубля не стало причиной ажиотажа в обменных пунктах Благовещенска

Падение курса рубля не стало причиной ажиотажа в обменных пунктах Благовещенска
Фото: pixabay.com

Обвал курса рубля на международном валютном рынке пока заметно не сказался увеличении спроса на доллары и евро в банках Благовещенска. В отделениях финансовых организаций стандартная обстановка.

Небольшое увеличение активности людей 10 марта сотрудники банков связывают с трехдневными выходными. В некоторых отделениях после обеда вообще не было посетителей. Например, в филиале ВТБ очередей у обменников не наблюдалось. Здесь днем доллар продавали по 80,55 рубля, евро стоил 91,95

Азиатско-Тихоокеанский банк предлагал доллары по 74,1 рубля, евро по 84,35 рубля. Сбербанк продавал доллары по 73,99 рубля, в 80 рублей 73 копейки обходился один евро.

В Амурском отделении Сбербанка корреспонденту «Амур.инфо» однозначно заявили, что никакого ажиотажа по поводу валютных операций начиная с 9 марта не было. Спрос на валюту у амурчан остается в пределах средних значений.

«Сейчас, на мой взгляд, притупилось это чувство остроты, – прокомментировал ситуацию финансовый эксперт одного из банков в Благовещенске. – Еще недавно, когда что-то происходило резко на рынке, люди сразу бежали и покупали все подряд. Сейчас народ поостыл. Те, кто хотел купить валюту, уже купили. Скорее всего, часть из них будет ожидать момента для продажи валюты, чтобы закрепить свою прибыль. Банки за выходные установили курс очень большой с большим разбегом от курса ЦБ. Они приподняли свою планку – это ожидаемая реакция. Сегодня биржи заработают, и информация, скорее всего, обновится.

С одной стороны мы идем по очередному кругу. Все снова повторяется только с различной стоимостью. А с другой стороны – такое стремительное падение цен на нефть произошло впервые за 30 лет. Это в любом случае сильно повлияет как на курс нашего рубля, так и на рынок ценных бумаг и акций, который придет в очень большое движение».

Схожую ситуацию отмечают аналитики Forbes. Ослабление российской валюты не вызвало ажиотажного спроса на импортные товары в магазинах и валюту в банках и обменниках. Распространенная традиция российских граждан – скупать импортные товары впрок – в этот раз не сработала.

Амур.инфо сообщало о ситуации на валютном рынке 9 марта. В ответ на отказ России присоединиться к сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия объявила рекордные скидки на свою нефть для всех регионов мира. Как следствие, рубль резко потерял в цене по отношению к американской и европейской валюте.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Таранов

    Таранов
    1 час назад

    Народ нищий у нас , откуда деньги то!!!

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Это говорит о том ,что у оставшихся жителей Амурской области нет денег,чтобы покупать валюту,кому нужна валюта ,давно уже купили.Интересно в каких городах была очередь за валютой,я прочитала,что в северной столице была очередь.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Это говорит о том, что омурчане - слоупоки. Завтра-послезавтра нахлынут.

  • retrogr

    retrogr
    44 минуты назад

    да по 63 хватило. а сливной курс банки откровенно занижают

  • Нур

    Нур
    36 минут назад

    17:23

    Сегодня на заседании Пpaвительства

    занимaлись вaжным дeлом — обвoдили рубль мeлом.(с)

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    26 минут назад

    У кого были деньги, тех здесь уже нет..

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