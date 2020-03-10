Падение курса рубля не стало причиной ажиотажа в обменных пунктах Благовещенска

Обвал курса рубля на международном валютном рынке пока заметно не сказался увеличении спроса на доллары и евро в банках Благовещенска. В отделениях финансовых организаций стандартная обстановка.

Небольшое увеличение активности людей 10 марта сотрудники банков связывают с трехдневными выходными. В некоторых отделениях после обеда вообще не было посетителей. Например, в филиале ВТБ очередей у обменников не наблюдалось. Здесь днем доллар продавали по 80,55 рубля, евро стоил 91,95

Азиатско-Тихоокеанский банк предлагал доллары по 74,1 рубля, евро по 84,35 рубля. Сбербанк продавал доллары по 73,99 рубля, в 80 рублей 73 копейки обходился один евро.

В Амурском отделении Сбербанка корреспонденту «Амур.инфо» однозначно заявили, что никакого ажиотажа по поводу валютных операций начиная с 9 марта не было. Спрос на валюту у амурчан остается в пределах средних значений.

«Сейчас, на мой взгляд, притупилось это чувство остроты, – прокомментировал ситуацию финансовый эксперт одного из банков в Благовещенске. – Еще недавно, когда что-то происходило резко на рынке, люди сразу бежали и покупали все подряд. Сейчас народ поостыл. Те, кто хотел купить валюту, уже купили. Скорее всего, часть из них будет ожидать момента для продажи валюты, чтобы закрепить свою прибыль. Банки за выходные установили курс очень большой с большим разбегом от курса ЦБ. Они приподняли свою планку – это ожидаемая реакция. Сегодня биржи заработают, и информация, скорее всего, обновится.

С одной стороны мы идем по очередному кругу. Все снова повторяется только с различной стоимостью. А с другой стороны – такое стремительное падение цен на нефть произошло впервые за 30 лет. Это в любом случае сильно повлияет как на курс нашего рубля, так и на рынок ценных бумаг и акций, который придет в очень большое движение».

Схожую ситуацию отмечают аналитики Forbes. Ослабление российской валюты не вызвало ажиотажного спроса на импортные товары в магазинах и валюту в банках и обменниках. Распространенная традиция российских граждан – скупать импортные товары впрок – в этот раз не сработала.

Амур.инфо сообщало о ситуации на валютном рынке 9 марта. В ответ на отказ России присоединиться к сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия объявила рекордные скидки на свою нефть для всех регионов мира. Как следствие, рубль резко потерял в цене по отношению к американской и европейской валюте.