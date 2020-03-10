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сегодня, 17:09 1

В Благовещенске водитель нарушил ПДД, сбил человека и скрылся

В Благовещенске водитель нарушил ПДД, сбил человека и скрылся
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске автомобиль наехал на пешехода. Водитель при этом нарушил ПДД, а после этого скрылся. Амурчан просят сообщить любую информацию об этом происшествии в полицию.

Наезд произошел 10 марта около 10:30 в районе дома 152 на улице Мухина. Водитель неустановленного автомобиля (предположительно, седан светлого цвета) выехал на полосу встречного движения, пересек пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на мужчину-пешехода 1962 года рождения, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. В результате мужчина с травмами был доставлен в лечебное учреждение, водитель с места ДТП скрылся в направлении улицы Пролетарской.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего или самого водителя. Любую информацию о ДТП можно сообщить по телефонам: 59-46-86, 8-963-800-04-50, 42-52-62, информирует отдел ГИБДД по Благовещенску.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – отмечает ведомство.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    17 минут назад

    Скорее всего молодой ублюдок.

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