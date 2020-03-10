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сегодня, 16:57 0

В Петербурге педофил изнасиловал девочку в примерочной торгового центра

В Петербурге педофил изнасиловал девочку в примерочной торгового центра
Фото: GREGOR с сайта Pixabay

9 марта в Санкт Петербурге мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу. Происшествие произошло в примерочной кабинке одного из магазинов масс-маркета, расположенного в торговом центре.

О случившемся в полицию заявил отец девочки. После поступления заявления, на место происшествия в тот же день выехала следственная оперативная группа. Видеозаписи, которые зафиксировали предполагаемого преступника, изъяты, сообщает «РЕН ТВ».

Приметы напавшего на девочку в ТЦ мужчины также установлены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#дети #криминал #происшествия

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