В Петербурге педофил изнасиловал девочку в примерочной торгового центра

9 марта в Санкт Петербурге мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу. Происшествие произошло в примерочной кабинке одного из магазинов масс-маркета, расположенного в торговом центре.

О случившемся в полицию заявил отец девочки. После поступления заявления, на место происшествия в тот же день выехала следственная оперативная группа. Видеозаписи, которые зафиксировали предполагаемого преступника, изъяты, сообщает «РЕН ТВ».

Приметы напавшего на девочку в ТЦ мужчины также установлены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.