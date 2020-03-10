Это драйв: о пограничной службе и собачьей дружбе (видео)

8 марта позади, но это не повод забывать об успехах амурских женщин. Героиня этого материала – молодой кинолог Пограничного управления ФСБ по Амурской области Юлия Чмакина, которая за короткий срок профессионально выросла сама и подготовила надежную боевую подругу.

По образованию Юлия – учитель русского языка и литературы. Но амурчанка оставила профессию и пошла по стопам родителей, бывших военных. Юлия некоторое время работала в ДВОКУ, затем в 2003 году устроилась в Пограничное управление ФСБ России по Амурской области. А четыре года назад превратила хобби в профессию – стала специалистом кинологом. Столько же лет с ней на службе – немецкая овчарка Бука. Собака специализируется на поиске наркотических веществ. В прошлом году немецкая овчарка одержала победу на межведомственных соревнованиях. А Юлии присудили первый разряд кинолога.

Амурчанка замужем, воспитывает 15-летнюю дочь. Кроме Буки, Юлия держит дома еще двух среднеазиатских овчарок. Подробнее в материале.