Приамурье заняло 20 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки

Приамурье оказалось на 20-й строчке из 84-х. В регионе доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2019 году, составила 37,6 %. При этом аналогичный показатель для 2018 года – 36,9 %, то есть ситуация немного улучшилась.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (70,9 % для 2019 года), Магаданская область (63,8 %) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (57,2 %). Последние строчки занимают северокавказские республики – Дагестан (10 %), Чечня (8,8 %) и Ингушетия (8,5 %).

Общий показатель по Российской Федерации – 31,3 %.