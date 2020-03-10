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10марта
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сегодня, 16:50 0

Приамурье заняло 20 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки

Приамурье заняло 20 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки
Фото: pixabay.com

Эксперты РИА Рейтинг подготовили исследование о доступности ипотеки в российских регионах. При этом использовались данные Центробанка и Росстата. Был сформирован рейтинг регионов по данному показателю, в который вошла и Амурская область.

Приамурье оказалось на 20-й строчке из 84-х. В регионе доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2019 году, составила 37,6 %. При этом аналогичный показатель для 2018 года – 36,9 %, то есть ситуация немного улучшилась.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (70,9 % для 2019 года), Магаданская область (63,8 %) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (57,2 %). Последние строчки занимают северокавказские республики – Дагестан (10 %), Чечня (8,8 %) и Ингушетия (8,5 %).

Общий показатель по Российской Федерации – 31,3 %.

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#жизнь

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