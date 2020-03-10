На путепроводе в Благовещенске 11 марта рабочие начнут замену балок
В среду,11 марта, рабочие начнут подъем пролетных строений и замену дефектных балок на путепроводе по улице Загородной в Благовещенске. Из 48 балок замене подлежит 18. Семь из них уже демонтированы. После завершения работ высота объекта увеличится на 50 сантиметров.
В настоящее время подрядчик завершает подготовительные работы к самому трудоемкому этапу – подъему пролетных строений путепровода. Подготовку строителям пришлось частично выполнять вручную, так как из-за аварийности путепровода, завести на него тяжелую технику не представлялось возможным. Все работы ведутся согласно графику, сообщает пресс-служба мэрии.
Путепровод по Загородной ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На объекте полностью заменят дорожное покрытие, обустроят тротуары с удерживающими пешеходными ограждениями, заменят дефектные балки мостового сооружения.
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