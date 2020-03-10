Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:41 0

На путепроводе в Благовещенске 11 марта рабочие начнут замену балок

На путепроводе в Благовещенске 11 марта рабочие начнут замену балок
Фото: Амур.инфо

В среду,11 марта, рабочие начнут подъем пролетных строений и замену дефектных балок на путепроводе по улице Загородной в Благовещенске. Из 48 балок замене подлежит 18. Семь из них уже демонтированы. После завершения работ высота объекта увеличится на 50 сантиметров.

В настоящее время подрядчик завершает подготовительные работы к самому трудоемкому этапу – подъему пролетных строений путепровода. Подготовку строителям пришлось частично выполнять вручную, так как из-за аварийности путепровода, завести на него тяжелую технику не представлялось возможным. Все работы ведутся согласно графику, сообщает пресс-служба мэрии.

Путепровод по Загородной ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На объекте полностью заменят дорожное покрытие, обустроят тротуары с удерживающими пешеходными ограждениями, заменят дефектные балки мостового сооружения.

Просмотров всего: 50

#строительство #транспорт

распечатать


Общество 1

Три объекта первой очереди космодрома Восточный достроят к концу марта
Общество

На трассе «Лена» в Приамурье капитально отремонтируют три моста

Происшествия 5

Амурчане, купившие квартиры в Сочи и Краснодаре, годами не могут получить жилье или вернуть деньги
Общество

Монумент в Моховой Пади, который отремонтируют вместо бани, облагородят к маю

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь