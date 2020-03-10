На путепроводе в Благовещенске 11 марта рабочие начнут замену балок

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В настоящее время подрядчик завершает подготовительные работы к самому трудоемкому этапу – подъему пролетных строений путепровода. Подготовку строителям пришлось частично выполнять вручную, так как из-за аварийности путепровода, завести на него тяжелую технику не представлялось возможным. Все работы ведутся согласно графику, сообщает пресс-служба мэрии.

Путепровод по Загородной ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На объекте полностью заменят дорожное покрытие, обустроят тротуары с удерживающими пешеходными ограждениями, заменят дефектные балки мостового сооружения.