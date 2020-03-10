Три объекта первой очереди космодрома Восточный достроят к концу марта

Строительство трех объектов первой очереди космодрома Восточный завершится до конца марта. Это стартовый и технологический комплексы, а также водозаборные сооружения.

«Строительные работы по этим объектам должны быть завершены до 31 марта 2020 года», – сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Достройка указанных комплексов и сооружений осуществляется за счет Роскосмоса силами АО «ЦЭНКИ». Все строительно-монтажные работы по объектам первой очереди «планируется провести в период 2020-2021 годов», отметили в госкорпорации.

А результаты госэкспертизы недостроенных объектов первой очереди амурского космодрома госкорпорация планирует получить до конца апреля 2020 года. «По результатам обследования будут определены остаточные и дефектные объемы работ, сформирована сметная документация для представления на государственную экспертизу, результаты которой планируется получить до 30 апреля 2020 года», – отметили в Роскосмосе. Уточняется, что сейчас специалисты обследуют объекты первой очереди, работы по которым не закончены или выполнены некачественно.

Недостроенные объекты первой очереди космодрома обследует и проверит достоверность определения сметной стоимости работ проектный институт «Ипромашпром». Цена контракта на выполнение этих работ составляет 254,77 миллиона рублей.

Первая очередь космодрома включает стартовый комплекс для средних ракет серии «Союз-2», а также технический комплекс для носителей данного типа. С использованием построенной в объеме «пускового минимума» инфраструктуры уже осуществлено пять пусков.