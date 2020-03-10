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сегодня, 16:21 1

Три объекта первой очереди космодрома Восточный достроят к концу марта

Три объекта первой очереди космодрома Восточный достроят к концу марта
Фото: www.roscosmos.ru, Марина Лысцева

Строительство трех объектов первой очереди космодрома Восточный завершится до конца марта. Это стартовый и технологический комплексы, а также водозаборные сооружения.

«Строительные работы по этим объектам должны быть завершены до 31 марта 2020 года», – сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Достройка указанных комплексов и сооружений осуществляется за счет Роскосмоса силами АО «ЦЭНКИ». Все строительно-монтажные работы по объектам первой очереди «планируется провести в период 2020-2021 годов», отметили в госкорпорации.

А результаты госэкспертизы недостроенных объектов первой очереди амурского космодрома госкорпорация планирует получить до конца апреля 2020 года. «По результатам обследования будут определены остаточные и дефектные объемы работ, сформирована сметная документация для представления на государственную экспертизу, результаты которой планируется получить до 30 апреля 2020 года», – отметили в Роскосмосе. Уточняется, что сейчас специалисты обследуют объекты первой очереди, работы по которым не закончены или выполнены некачественно.

Недостроенные объекты первой очереди космодрома обследует и проверит достоверность определения сметной стоимости работ проектный институт «Ипромашпром». Цена контракта на выполнение этих работ составляет 254,77 миллиона рублей.

Первая очередь космодрома включает стартовый комплекс для средних ракет серии «Союз-2», а также технический комплекс для носителей данного типа. С использованием построенной в объеме «пускового минимума» инфраструктуры уже осуществлено пять пусков.

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#космодром #строительство

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Комментарии
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  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    23 минуты назад

    На этом космодроме стока бабла распилили-растащили (распиливают-растаскивают) что строить его будут бесконечно :)Ну или пока бабло на него бюджетное дают:)))))))

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