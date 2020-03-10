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сегодня, 16:18 0

На трассе «Лена» в Приамурье капитально отремонтируют три моста

На трассе «Лена» в Приамурье капитально отремонтируют три моста
Фото: roadlena.ru

К 2023 году в асфальтобетон планируется перевести 166 километров трассы «Лена» в Амурской области и Якутии. К работам приступят в предстоящем дорожном сезоне.

В 2020 году ФКУ Упрдор «Лена» приведет в нормативное состояние 109 километров подведомственной федеральной трассы, из них 28 километров – капитальный ремонт, 23 – ремонт, 58 километров – устройство защитных слоев износа.

Также в этом году капитально отремонтируют три моста через ручьи в Амурской области и один в Якутии. Два сооружения – мосты через ручей Сосновский в Амурской области и через реку Каменка в Якутии обновят в рамках ремонта.

Кроме того, начнутся ремонтные работы на 120-метровом мосту через реку Иенгра в Нерюнгринском районе Якутии. Здесь мостовики усилят опоры, восстановят освещение на мосту и на подъездах к нему, выполнят берегоукрепительные мероприятия и обновят покрытие.

Итогом прошлого дорожного сезона для трассы «Лена» стал ремонт 110 километров автодороги в Амурской области и Якутии, а также девяти мостовых сооружений. Об этом сообщается на сайте ФКУ Упрдор «Лена».

Всего за последние четыре года отремонтировано более 450 километров этой трассы (общая протяженность – 1 157 километров), а к 2023 году в асфальтобетон переведут еще 166 километров. Таким образом, протяженность участков трассы А-360, имеющих твердое покрытие, увеличится с 882 до 1 048 километров.

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#строительство #транспорт

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