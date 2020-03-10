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В Приамурье по требованию прокурора в муниципальную собственность вернули пять квартир

В Приамурье по требованию прокурора в муниципальную собственность вернули пять квартир
Фото: pixabay.com

Прокуратура Свободного провела проверку. В ходе нее установили нарушения со стороны администрации Малосазанского сельсовета Свободненского района.

Администрация заключила договоры соцнайма на жилые помещения, на основании которых жилье предоставили гражданам, не имеющим соответствующего права. В дальнейшем эти граждане оформили жилые помещения в личную собственность. Тем самым были существенно нарушены права и охраняемые интересы людей, нуждающихся в получении жилья, а также права и интересы муниципального образования.

Прокурор направил в суд иски о признании указанных сделок недействительными в силу ничтожности, о возврате сумм неосновательного обогащения и о «применении последствий недействительности сделок путем возврата жилых помещений в муниципальную собственность», Исковые заявления прокурора были удовлетворены в полном объеме. В настоящее время во исполнение решений суда в муниципальную собственность Малосазанского сельсовета возвращены 5 жилых помещений общей стоимостью 2 миллиона рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

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#жизнь

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