В Приамурье по требованию прокурора в муниципальную собственность вернули пять квартир

Прокуратура Свободного провела проверку. В ходе нее установили нарушения со стороны администрации Малосазанского сельсовета Свободненского района.

Администрация заключила договоры соцнайма на жилые помещения, на основании которых жилье предоставили гражданам, не имеющим соответствующего права. В дальнейшем эти граждане оформили жилые помещения в личную собственность. Тем самым были существенно нарушены права и охраняемые интересы людей, нуждающихся в получении жилья, а также права и интересы муниципального образования.

Прокурор направил в суд иски о признании указанных сделок недействительными в силу ничтожности, о возврате сумм неосновательного обогащения и о «применении последствий недействительности сделок путем возврата жилых помещений в муниципальную собственность», Исковые заявления прокурора были удовлетворены в полном объеме. В настоящее время во исполнение решений суда в муниципальную собственность Малосазанского сельсовета возвращены 5 жилых помещений общей стоимостью 2 миллиона рублей, сообщает прокуратура Амурской области.