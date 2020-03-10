Амурчане, купившие квартиры в Сочи и Краснодаре, годами не могут получить жилье или вернуть деньги

Из Амурской области в поисках лучшей жизни продолжают уезжать жители. Они продают жилье, чтобы купить «квадраты» на новом месте. При этом приобретение недвижимости на другом конце страны иногда заканчивалось судебными исками. Некоторые до сих пор ждут вожделенные квадратные метры.

Об этом в своем блоге на Амур.инфо рассказал известный юрист Игорь Волобуев.

«Много копий было сломано вокруг злополучного закона о долевом строительстве. Не ошибусь, если скажу, что это самый скандально известный закон за всю историю современной России. Локация постоянно возникающих стихийных пикетов обманутых дольщиков за 16 лет действия закона затронула практически все субъекты нашей необъятной Федерации от Калининграда до Камчатки. Правда, с принятием последних поправок и переходом на счета эскроу появилась призрачная надежда некой правовой защищенности данного вида сделок. Но все ли проблемы были решены изменениями в законодательстве? Нет, далеко не все», – считает юрист.

Он рассказал, что три года назад в его правовой центр обратился пострадавший участник долевого строительства. Мужчина продал однокомнатную квартиру в Благовещенске и приобрел квартиру в одном из динамично застраивающихся районов Анапы большей площади и на более привлекательных условиях. При заключении договора в 2016 году с местным застройщиком ООО «Бэст Торг» сомнений не возникло, поскольку отзывы о компании на различных ресурсах были обнадеживающие. Поэтому все деньги за квартиру он внес сразу же.

Но спустя полгода у застройщика начались проблемы, о которых никто не подозревал. Возник ряд проблем, и постановлением администрации Анапы были приостановлены строительно-монтажные работы. Сроки сдачи жилья неоднократно переносились, а переехавший на ПМЖ в Анапу экс-благовещенец Сергей вынужден был снимать в аренду другое жилье и периодически навещать пожилых родителей на малой родине.

Юристы убедили Сергея не расторгать договор долевого участия, взыскали в суде неустойку за несоблюдение сроков передачи жилья и вынужденную аренду. В итоге мужчина получил долгожданную квартиру.

Совсем иная ситуация произошла с экс-амурчанами в Сочи, где по договору соинвестирования в феврале 2017 года была приобретена комната на третьем этаже площадью 28,1 квадратных метра, а также доля земельного участка, пропорциональная этому помещению. Передача жилого помещения по договору должна была состояться 1 сентября 2017 года.

Однако застройщиком (физическим лицом) в одностороннем порядке без согласования с соинвесторами была изменена этажность застройки с 3 этажей на 5 этажей. Местная администрация обратилась в суд с требованиями о сносе самовольной постройки. И суд встал на сторону чиновников.

«В создавшихся условиях, мы были вынуждены расторгнуть договор соинвестирования, взыскать денежные средства, внесенные по договору, проценты, убытки и судебные расходы. Но положительное решение суда не помогло нашему клиенту получить ни заветное жилье, ни деньги. Даже будучи привлеченным к уголовной ответственности, застройщик так и не нашел денежных средств, чтобы рассчитаться с пострадавшим», – рассказал Игорь Волобуев.

Четвертый год подряд ждет ключей от своих квартир в Краснодаре еще одна клиентка фирмы. Все это время она вынуждена вместе с мамой жить на съемной квартире в Благовещенске. Продав свои квартиры еще в 2015 году, они по договорам долевого участия приобрели две квартиры значительно большей площади у застройщика ООО «Южный региональный строительный комплекс».

Срок передачи квартир по договору был предусмотрен еще во втором полугодии 2016 года. Но у компании начались проблемы, она обанкротилась. По информации юриста, генеральный директор даже успел отбыть относительно небольшой уголовный срок и выйти на свободу. Тогда как дольщики массово подают заявления о включении в реестр по передаче жилых помещений. Но везет далеко не всем. В виду того, что накануне банкротства вся бухгалтерская документация застройщика была вывезена и уничтожена неизвестными лицами, конкурсный управляющий вынужден был массово отправлять уведомления об отказе во включении в реестр.

Пострадавшие уже не первый год вынуждены в арбитраже оспаривать многочисленные отказы конкурсного управляющего.

«Как оказалось чуть позже, пострадавшей в нашем городе была не только наша клиентка Наталья. Ещё несколько амурчан, не зная об истинной криминальной ситуации с ООО "ЮРСК", на протяжении 2015–2017 годов приобретали квартиры через различные местные риелторские сообщества в проблемном недострое по договорам уступки. Приобретали, между прочим, с не самой скромной маржой. В июле 2019 года мне довелось в интересах пострадавших клиентов поучаствовать в нескольких судебных процессах, а также пообщаться с некоторыми чиновниками департамента строительства Краснодарского края. (…) По заверениям чиновников, ситуацию с проблемным объектом пытаются сдвинуть с мертвой точки уже не первый год, для чего задействуют не только возможности механизма административно-правового регулирования, но и имеющийся потенциал мотивации успешных строительных фирм», – сообщил юрист.

По его сведениям, 11 сентября 2019 года между администрацией Краснодара, ООО «ЮРСК» и ООО «Юг-Инжиниринг» было подписано трехстороннее соглашение о намерениях завершить строительство многоквартирного дома.