Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:17 0

Рита Дакота отметила день рождения в обществе Влада Соколовского

Рита Дакота отметила день рождения в обществе Влада Соколовского
Фото: instagram.com

9 марта певица и композитор Рита Дакота отпраздновала юбилей. Свое тридцатилетие Дакота отметила в ресторане в кругу близких людей. На празднике присутствовал также бывший муж Риты Дакоты – Влад Соколовский.

Супруги расстались 1,5 года назад из-за измен Влада, о которых певица узнала от друзей. За всем этим последовали развод и раздел имущества. Со временем бывшим супругам удалось наладить общение ради дочери Мии. Сейчас Дакота встречается с клипмейкером Федор Белогай. Он, к слову, прекрасно общается с Владом, о чем красноречиво говорят видео с праздника Риты, на котором также можно было встретить Анну Седокову с Янисом Тиммой. Также мероприятие посетили Анна Хилькевич, Агата Муцениеце и другие звезды.

Соколовский совершенно не против того, чтобы Мия общалась с новым избранником экс-супруги. Рита в свою очередь не собирается заставлять дочь называть Белогая папой.

«Главная ошибка девчонок – после развода придумывать ребенку нового папу в лице своего молодого человека. Это ломает психику, лишает детей очень важных опор. У Мии есть папа. И еще у нее теперь есть друг Федя. Они очень круто ладят, Мия его обожает. Но никто не исполняет чужие роли. Все друг друга уважают и берегут», – рассказывала недавно звезда.

Рита и Влад расстались осенью 2018. Пока Дакота страдала, певец уже строил новые отношения.

Соколовский долго не комментировал перемены в личной жизни. Лишь сравнительно недавно он прервал молчание. «В большей степени как друзья. Из одного статуса перешли в другой. И, на мой взгляд, сейчас связь стала даже крепче, чем была. Поддерживаем друг друга, советуем что-то по творчеству, наконец правильно взаимодействуем. У нас растет дочь, понимаем это и выстраиваем здоровые отношения», – рассказывал Влад StarHit.

Просмотров всего: 386

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире 1

Киркоров рассказал, почему в этом году на «Евровидение» поедут Little Big
В России и мире 5

Мария Кожевникова считает российское телевидение «шизофреническим информационным полем»
В России и мире

Участницу нового шоу «Холостяк» затравили за участие в проекте
В России и мире

Закрутившая роман с 20-летним пасынком блогерша не считает себя виноватой

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь