Рита Дакота отметила день рождения в обществе Влада Соколовского

9 марта певица и композитор Рита Дакота отпраздновала юбилей. Свое тридцатилетие Дакота отметила в ресторане в кругу близких людей. На празднике присутствовал также бывший муж Риты Дакоты – Влад Соколовский.

Супруги расстались 1,5 года назад из-за измен Влада, о которых певица узнала от друзей. За всем этим последовали развод и раздел имущества. Со временем бывшим супругам удалось наладить общение ради дочери Мии. Сейчас Дакота встречается с клипмейкером Федор Белогай. Он, к слову, прекрасно общается с Владом, о чем красноречиво говорят видео с праздника Риты, на котором также можно было встретить Анну Седокову с Янисом Тиммой. Также мероприятие посетили Анна Хилькевич, Агата Муцениеце и другие звезды.

Соколовский совершенно не против того, чтобы Мия общалась с новым избранником экс-супруги. Рита в свою очередь не собирается заставлять дочь называть Белогая папой.

«Главная ошибка девчонок – после развода придумывать ребенку нового папу в лице своего молодого человека. Это ломает психику, лишает детей очень важных опор. У Мии есть папа. И еще у нее теперь есть друг Федя. Они очень круто ладят, Мия его обожает. Но никто не исполняет чужие роли. Все друг друга уважают и берегут», – рассказывала недавно звезда.

Рита и Влад расстались осенью 2018. Пока Дакота страдала, певец уже строил новые отношения.

Соколовский долго не комментировал перемены в личной жизни. Лишь сравнительно недавно он прервал молчание. «В большей степени как друзья. Из одного статуса перешли в другой. И, на мой взгляд, сейчас связь стала даже крепче, чем была. Поддерживаем друг друга, советуем что-то по творчеству, наконец правильно взаимодействуем. У нас растет дочь, понимаем это и выстраиваем здоровые отношения», – рассказывал Влад StarHit.