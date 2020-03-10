Варган под рок-хиты: в музее пройдет День оленевода и охотника

15 марта в Амурском областном краеведческом музее откроется «окно в тайгу». Эвенки проведут День оленевода и охотника. Гости пройдут обряд очищения «Улгани», который зарядит всех на удачу и здоровье, услышат звучание древнего варгана в рок-обработке и попробуют чай с таёжным сбором.

День оленевода и охотника по традиции отмечается в канун дня весеннего равноденствия — 21 марта. Его проведут в пяти национальных эвенкийских селах Приамурья. 21 марта эпицентр празднования разместится в трех из них: Ивановском Селемджинского района, Бомнаке Зейского района и в Усть-Нюкже Тындинского района. 14 марта праздник пройдет в селе Первомайское, а 28 марта — в селе Усть-Уркима Тындинского района.

Традиционно эвенки уезжают на этот праздник домой, поэтому в Благовещенске его решили провести на неделю раньше — 15 марта. Знакомство с национальной культурой коренного народа пройдет в Амурском областном краеведческом музее имени Новикова-Даурского.

«Это будет познавательный, веселый праздник. Эвенки представят национальные костюмы из кожи и оленьих шкур, изделия из дерева. Пройдут мастер-классы по бисероплетению, росписи по дереву по мотивам эвенкийских орнаментов. Будем водить хоровод, проводить веселые игры, которые являются развлечением в тайге», — рассказала экскурсовод Лариса Власова.

Гости услышат и звучание древнего инструмента — варгана, он появился в III веке до н. э. и сейчас распространен у народов Севера, Якутии, Тывы, Бурятии, Алтая и Монголии. Причем варган зазвучит как традиционно, так и под рок-хиты, это будет необычным экспериментом.

Посетители смогут познакомиться и с «Миром таежных людей» — конкурс под таким названием музей провел среди детей Приамурья. Своими поделками участники рассказали, как они представляют себе жизнь эвенков.

Гости узнают, как эвенки готовят йогурт с ягодами на оленьем молоке, этот десерт покорил профессиональное жюри в 2017 году на международном фестивале в Турине. Еще будет таежный хлеб «Колобо», его готовят в кочевании особым образом — на двух палочках, держа лепешку над углями костровища. Всех бесплатно угостят чаем с таёжным сбором.

Стоимость билета на День оленевода и охотника: детский — 100 рублей, взрослый — 200 рублей. Заявку на праздник, в том числе от организованных групп, можно оставить по телефону 77-53-83.

Организаторами мероприятия являются Амурский областной краеведческий музей, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Амурской области, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Селемджинского района Амурской области, Совет молодежи Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Амурской области «Аялгур», семейная (родовая) община коренного малочисленного народа Севера — эвенков «Лалигир».