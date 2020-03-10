В Приамурье заключили под стражу сотрудника ДПС, подозреваемого в мошенничестве

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В Амурской области Благовещенский городской суд заключил под стражу сотрудника ДПС. Его подозревают в мошенничестве. О заключении подозреваемого под стражу ходатайствовал следователь, его поддержал прокурор. Сотрудник ДПС и его защитник возражали.

При вынесении решения суд посчитал обоснованными доводы следователя о том, что подозреваемый, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного расследования, оказать давление на участников судопроизводства и тем самым воспрепятствует производству по уголовному делу. При этом довод следователя о том, что мужчина может продолжить заниматься преступной деятельностью, не нашел подтверждения в судебном заседании.

Доводы стороны защиты о том, что подозреваемый имеет постоянное место жительства, работу, состоит в браке, имеет на иждивении детей, имеет награды, не собирается скрываться от следствия, оказывать давление на свидетелей, его состояние здоровья, положительные характеристики, учитываются судом при принятии решения, однако сами по себе не являются основанием для отказа в удовлетворении ходатайства следователя.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 5 мая 2020 года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

По версии следствия, подозреваемый ввел в заблуждение относительно своих полномочий гражданина и получил от него денежное вознаграждение за беспрепятственный провоз через пост ДПС мясной продукции на территорию Амурской области из Забайкальского края.

Амурчанину грозит до 6 лет лишения свободы.