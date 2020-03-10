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У ребенка, вернувшегося из Вьетнама в Благовещенск, обнаружили инфекцию

У ребенка, вернувшегося из Вьетнама в Благовещенск, обнаружили инфекцию
Фото: Амур.инфо

На прошедшей неделе в аэропорту Благовещенска выявлен ребенок с признаками инфекционного заболевания. Симптомы болезни у несовершеннолетнего гражданина России выявили на пункте санитарно-карантинного контроля.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает амурчан при посещении стран Юго-Восточной Азии строго соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний и не рекомендует туристам выезжать за границу при ухудшении самочувствия и повышении температуры тела выше 37 градусов.

С 1 января во всех пунктах пропуска через границу в Амурской области установлен санитарно-карантинный контроль в отношении 1 725 рейсов, прибывших из-за границы, в том числе 1 702 – из КНР.

За прошедшую неделю через временно отрытые коридоры пассажирского пункта пропуска в Благовещенск из КНР прибыли 23 гражданина. Они прошли двойной тепловизионный контроль и осмотр врачами. За всеми прибывшими организовано проведение ежедневного медицинского осмотра.

Обеспечен контроль в отношении водителей, которые занимались грузоперевозки из КНР. Лиц с повышенной температурой и признаками инфекционных заболеваний не выявлено.

Управление Роспотребнадзора проводит ежедневный мониторинг заболеваемости респираторными инфекциями среди лиц, прибывших из КНР и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия. Все обратившиеся обследуются на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. Установлено, что заболевания у данных граждан вызваны гриппом А и В, а также другими респираторными вирусами.

516 человек прошли обследования на коронавирус. Больных инфекцией COVID-19 не зарегистрировано.

Роспотребнадзор со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения предупреждает о риске инфицирования при посещении Ирана, Италии и Южной Кореи. Посещение этих стран не рекомендуется.

На прошедшей неделе в Амурской области зарегистрировано 3 322 случая заболеваний ОРВИ. Это ниже недельного эпидемического порога на 42,9 %. Зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев гриппа А и В, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

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#здоровье #туризм #дети

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