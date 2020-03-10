В Благовещенске последствия паводка выявили в очередном детском учреждении

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В Благовещенске продолжают обследовать детские образовательные учреждения, чтобы выявить повреждения, нанесенные паводком. В ходе проверки выявлен дефект стены в одном из помещений третьего корпуса детского сада № 28, расположенного по адресу: улица Зейская, 176.

Корпус посещают около 150 дошкольников. На период проведения детального обследования и ремонта детей переведут в другие детские сады города. 10 марта на собраниях родителей проинформируют о сложившейся ситуации.

Мэр Валентина Калита на планерном совещании подчеркнула, что состояние социальных учреждений находится на особом контроле администрации.

«Мы принимаем решение распределить детей по другим детским садам. Надеемся, что родители с пониманием отнесутся к такой вынужденной мере. Это временные неудобства, но они позволят обеспечить безопасность детей. Мы постараемся оперативно провести обследование и будем искать источники финансирования для того, чтобы в течение летнего сезона отремонтировать наши социальные объекты», – сказала Валентина Сергеевна.

После прошлогоднего летнего паводка мэр Благовещенска дала поручение проверить все образовательные учреждения города для выявления скрытых дефектов. Ранее повреждения обнаружили в одном из помещений корпуса прогимназии, в здании второго корпуса средней школы № 17. Также был выявлен дефект веранды корпуса детского сада № 35. Во всех образовательных учреждениях пройдет ремонт, сообщает пресс-служба мэрии.