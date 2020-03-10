Торт на свадьбу из «Доширака»: необычная кондитерская открылась в Индонезии

В Индонезии открылась необычная кондитерская, в которой изготавливают настоящие произведения искусства, но не из теста, а из лапши быстрого приготовления. В скором времени ассортимент кондитерской расширится.

Чудо гастрономической мысли пока не пользуется особой популярностью, но создатели оригинальных тортов надеются, что скоро их десерты начнут заказывать все.

В оригинальной «пекарне» на заказ приготовят многоярусный торт, украшенный не хуже классических бисквитных десертов с ромовой пропиткой и кремовыми розочками.

Для того чтобы сделать «коржи» для одного торта, уходит около 14–17 упаковок лапши. Одного коржа хватает для того, чтобы накормить около 10 человек.

Идея таких странных тортов пришла авторам, когда они вспоминали детство. Мамы заваривали им на обед в школу такую же лапшу. За несколько часов она застывала в контейнере и становилась похожа на маленький тортик. Вкус от этого не менялся и оставался прежним. Создатели лишь придумали к лапше начинку и топинг.

«У нас несколько вариантов топинга. Например, измельчённая курица, солёные каракатицы и фрикадельки. Ещё вариант – говядина и плавленый сыр», – цитирует Life создателей оригинальных тортов.

Пока вариантов начинки не так много. Однако основатели планируют расширить выбор. Например, скоро в меню появятся куриный гуляш (тушенная в карри курица) и ренданг (говядина, тушенная в кокосовом молоке и специях). Кроме того, в кондитерской будут делать лапшу с сырной и шоколадной начинкой.