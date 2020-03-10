Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:02 0

Торт на свадьбу из «Доширака»: необычная кондитерская открылась в Индонезии

Торт на свадьбу из «Доширака»: необычная кондитерская открылась в Индонезии
Фото: instagram.com/tot.aw/

В Индонезии открылась необычная кондитерская, в которой изготавливают настоящие произведения искусства, но не из теста, а из лапши быстрого приготовления. В скором времени ассортимент кондитерской расширится.

Чудо гастрономической мысли пока не пользуется особой популярностью, но создатели оригинальных тортов надеются, что скоро их десерты начнут заказывать все.

В оригинальной «пекарне» на заказ приготовят многоярусный торт, украшенный не хуже классических бисквитных десертов с ромовой пропиткой и кремовыми розочками.

Для того чтобы сделать «коржи» для одного торта, уходит около 14–17 упаковок лапши. Одного коржа хватает для того, чтобы накормить около 10 человек.

Идея таких странных тортов пришла авторам, когда они вспоминали детство. Мамы заваривали им на обед в школу такую же лапшу. За несколько часов она застывала в контейнере и становилась похожа на маленький тортик. Вкус от этого не менялся и оставался прежним. Создатели лишь придумали к лапше начинку и топинг.

«У нас несколько вариантов топинга. Например, измельчённая курица, солёные каракатицы и фрикадельки. Ещё вариант – говядина и плавленый сыр», – цитирует Life создателей оригинальных тортов.

Пока вариантов начинки не так много. Однако основатели планируют расширить выбор. Например, скоро в меню появятся куриный гуляш (тушенная в карри курица) и ренданг (говядина, тушенная в кокосовом молоке и специях). Кроме того, в кондитерской будут делать лапшу с сырной и шоколадной начинкой.

Просмотров всего: 68

#жизнь #юмор

распечатать


В России и мире

Смертельно больная женщина рассталась с мужем и переспала с сотней мужчин
Общество 6

Приамурье попало в лидеры по числу салонов красоты, магазинов косметики и парфюмерии
Общество

450 тысяч цветов планируют высадить в Благовещенске в мае-июне

Общество 59

В Благовещенске на студента вылили 10 литров сгущенки (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь