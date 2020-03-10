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Сквер в Моховой Пади, который отремонтируют вместо бани, облагородят к маю

Сквер в Моховой Пади, который отремонтируют вместо бани, облагородят к маю
Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске подписан муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту памятника героям-танкистам в поселке Моховая Падь и благоустройству прилегающей территории. Подрядчиком стало ООО «Благовещенское РСУ». Работы стартуют в марте, а завершатся к 30 апреля 2020 года.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске». На обновление памятника и прилегающей территории из городского бюджета выделено 2,2 миллиона рублей. Подрядчик должен отремонтировать колонны и пилястры памятника, окрасить поверхности объекта, уложить тротуарную фигурную цветную плитку, бордюрный камень и щебень из природного камня.

Памятник героям-танкистам представляет собой советский танк ИС-3 (Иосиф Сталин). Боевая машина участвовала в войне против милитаристской Японии. Затем танк находился на вооружении одного из укрепленных районов Дальневосточного военного округа. После снятия с вооружения он был передан БВТККУ, сообщает благовещенская администрация. Памятник героям-танкистам и сквер были созданы курсантами училища в 1970 году в память о выпускниках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Как писало Амур.инфо, сквер решили благоустроить за счет средств, предназначавшихся на содержание местной бани. Она была признана нерентабельной, решение о ее закрытии приняли в октябре. По информации администрации Благовещенска, это связано с тем, что среди жителей Моховой Пади услуга практически не востребована. Однако инициативная группа местных жителей выразила несогласие и выступила за сохранение бани на территории поселка.

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#строительство

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