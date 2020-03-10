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Местами пройдет снег: прогноз погоды в Амурской области

Местами пройдет снег: прогноз погоды в Амурской области
Фото: pixabay.com

11 марта в Амурской области ночью и днем ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер по северу – юго-восточный, по югу – северо-западный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду.

Ночью температура по северу будет держаться на уровне минус 21...26, по югу – минус 13-18 градусов. Днем переменная облачность, по северо-западным районам облачно, местами пройдет снег. Температура по северу – от нуля до минус 5, по югу – от минус 3 до плюс 2.

В Благовещенске переменно облачно, осадков не ожидается. Ветер с северо-запада разгонится до 1-6 метров в секунду. Температура ночью составит минус 13...15 градусов, днем – минус 1 ... плюс 1 градус, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    55 минут назад

    10 дней снег обещают-а его нет

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