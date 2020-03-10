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сегодня, 13:09 2

За похищение 12,5 миллиона рублей амурчанина будут судить

За похищение 12,5 миллиона рублей амурчанина будут судить
Фото: архив Амур.инфо

Правоохранители закончили расследовать уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Ивановского района. Его обвиняют в похищении более 12,5 миллиона рублей.

Установлено, что в период с августа 2014 года по апрель 2019 года житель села Ивановка 1986 года рождения, путем обмана под предлогом поставки автомобилей под заказ похищал у граждан деньги. Мужчина заключал договоры с жителями Амурской области, согласно которым должен был оказать им помощь в покупке на аукционах и поставке транспорта из иностранных государств. Однако, получая деньги людей, амурчанин взятые на себя обязательства не выполнял и автомобили покупателям не доставлял.

Мужчину задержали в апреле 2019 года. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, обвиняемому вменяется 23 эпизода преступной деятельности, общий ущерб превысил 12,5 миллиона рублей. Мужчина предстанет перед судом.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    33 минуты назад

    Ну дадут года три, нормально! Народ за 3 миллиона попадают на 20-25 лет. Выйдет и будет дальше балдеть

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад



    ~~За похищение 12,5 миллиона рублей амурчанина будут судить



    Правда-правда?

    А я уж думал, поймут и простят!

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