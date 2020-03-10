~~За похищение 12,5 миллиона рублей амурчанина будут судить

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Правоохранители закончили расследовать уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Ивановского района. Его обвиняют в похищении более 12,5 миллиона рублей.

Установлено, что в период с августа 2014 года по апрель 2019 года житель села Ивановка 1986 года рождения, путем обмана под предлогом поставки автомобилей под заказ похищал у граждан деньги. Мужчина заключал договоры с жителями Амурской области, согласно которым должен был оказать им помощь в покупке на аукционах и поставке транспорта из иностранных государств. Однако, получая деньги людей, амурчанин взятые на себя обязательства не выполнял и автомобили покупателям не доставлял.

Мужчину задержали в апреле 2019 года. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, обвиняемому вменяется 23 эпизода преступной деятельности, общий ущерб превысил 12,5 миллиона рублей. Мужчина предстанет перед судом.