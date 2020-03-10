Председатель областного суда объяснил, почему половина желающих стать судьей не проходит отбор

2 марта Олег Васильев официально заступил на должность председателя Амурского областного суда. Он сменил Сергея Семенова, который в течение 20 лет занимал эту должность. В программе «Простые вопросы» Олег Васильев рассказал, какой серьезный отбор проходит кандидат, желающий стать судьей и почему областной и городской суды считаются одними из лучших в России.

Олег Васильев последние 10 лет работал заместителем председателя областного суда. Когда был объявлен конкурс, он подал документы и прошел отбор. В интервью он рассказал, кто может стать судьей и почему у некоторых это не получается.

«Квалификационная коллегия учитывает такие критерии, как наличие или отсутствие конфликта интересов. Например, близкий родственник судьи – муж, жена, брат, другой родственник работает в прокуратуре. Скорее всего, это будет препятствием. Точно так же, если родственники являются работниками правоохранительных органов, органов государственной власти. Большое значение уделяется поведению не только судьи, но и его родственников, например, если родственник судьи неоднократно привлекался к административной ответственности. У нас были такие примеры, когда брат кандидата более 50 раз привлекался к административной ответственности за езду с непристегнутым ремнем. Казалось бы мелочь, а это свидетельствует о склонности к противоправному поведению, а он входит в ближнее окружение кандидата в судьи. Это будет препятствием», – объясняет Олег Доржиевич.

Что касается работы судов в целом, то гость программы подчеркнул, что количество дел в судах с каждым годом растет. И большинство – это гражданские дела. «У людей растет правовая культура. Граждане стали чаще обращаться в суды», – говорит председатель суда.

В разговоре затронули тему суда присяжных заседателей. Со слов Олега Васильева, эта система себя оправдала. «Сейчас есть предложение расширить компетенцию суда присяжных. Она будет распространяться на все дела, которые относятся к особо тяжким преступлениям, и на все дела, касающиеся предпринимателей», – рассказывает Олег Доржиевич.

Какое первое решение в должности председателя принял Олег Васильев и какие изменения планирует провести в амурской судебной системе, об этом в видео.