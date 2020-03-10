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Опоздали прилично: благовещенцы об утреннем трафике на дорогах (опрос-видео)

Опоздали прилично: благовещенцы об утреннем трафике на дорогах (опрос-видео)

В первый рабочий день после мартовских выходных не все амурчане смогли вовремя добраться по своим делам в Благовещенске. Всему виной утренние пробки, которые образовались по дороге из микрорайона в центр. Об этом съемочной группе Альфа ТВ рассказали прохожие.

Журналисты решили узнать у пешеходов и водителей, сказался ли ремонт путепровода на улице Загородной, на котором 7 марта полностью перекрыли движение, на утреннем трафике в городе. Мнения разделились. Одни амурчане считают такое движение обычным, другие – что пробки действительно увеличились.

«Мы очень даже почувствовали, опоздали прилично. Мы ехали от заставы до Мухина. Минут 20-25 потеряли», – поделилась жительница села Марково.

«Пробки всю жизнь…Студенческая, она всю дорогу пробочная-пробочная», – рассказал горожанин.

«В принципе, всё обычно, ничего особенного. Скоро рассосется», – отметил благовещенец, комментируя ситуацию на улице Мухина.

Подробнее в видео Альфа ТВ.

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#Альфа ТВ #транспорт

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