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сегодня, 12:39 0

Амурчан оштрафовали более чем на 4 миллиона за сорняки и простой земель

Амурчан оштрафовали более чем на 4 миллиона за сорняки и простой земель
Фото: pixabay.com

Региональное управление Россельхознадзора оштрафовало амурчан на сумму более 4 миллионов рублей за нарушение Земельного кодекса. Нарушители не проводили мероприятия по защите сельхозугодий от зарастания сорными растениями, а также не использовали земли.

За отчетный период 2020 года выявлены нарушения на общей площади более 12 тысяч гектаров. К административной ответственности привлечено 77 лиц, из них 45 граждан, 15 индивидуальных предпринимателей, 1 должностное лицо, 16 юридических лиц. Управлением наложено административных штрафов на общую сумму 4 миллиона 323 тысячи рублей, нарушителям выданы предписания об устранении выявленных нарушений, контроль за исполнением которых будет проведен в установленные сроки.

Зарастание земельных участков сорными растениями способствует распространению вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, негативно сказывается на здоровье людей, поскольку некоторые сорные растения являются сильными аллергенами.

Также наличие сухой плотной травянистой растительности прошлых лет является источником повышенной угрозы возникновения возгораний в пожароопасный период, что влечет за собой большой вред здоровью населения и наносит существенный ущерб биологическому разнообразию, редким видам животных и растений, ценным природным комплексам.

Сорняки наносят огромный экономический ущерб не только сельскому, но и всему хозяйству Амурской области. Заброшенные сельскохозяйственные угодья быстро зарастают сорняками и в дальнейшем распространяются на возделываемых землях, расположенных рядом. Если не проводить борьбу с сорняками, запас их семян в почве с каждым новым годом будет увеличиваться. Управление Россельхознадзора по Амурской области напоминает, что своим бездействием пользователи зарастающих земельных участков нарушают нормы Земельного кодекса РФ, а также федерального закона, предписывающие проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками, сорными растениями.

Законодательством РФ предусмотрена административная ответственность как за непроведение мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорными растениями, так и за неиспользование земельных участков по целевому назначению по части 2 статьи 8.7 и части 2 статьи 8.8. КоАП РФ.

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#закон #сельское хозяйство

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