В якутском пункте передержки обнаружили более 200 трупов умерщвленных кошек и собак (видео 18+)

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В Якутске большой общественный резонанс получила история с умерщвлением нескольких десятков животных в городском пункте передержки. В одном из контейнеров на территории пункта обнаружили трупы более 150 собак и почти 50 кошек. По словам властей, это было вынужденной мерой.

Фото и видео с места происшествия сделали зоозащитники – представители фонда защиты животных «Белый Бим». Они сообщают, что у некоторых животных было перерезано горло.

Местные власти прокомментировали ситуацию. По их данным, на территории пункта передержки животных Якутска размещены два контейнера. В одном находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором – 153 трупа собак и 48 кошек, имевших контакт с собакой с бешенством, доступ к которому в соответствии с требованиями СНИП закрыт.

«В контейнере, который вскрыли зоозащитники, находилось более 100 туш животных, погибших на улицах города в результате наезда автомашин и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев в связи с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или неизлечимыми последствиями острой травмы, которые были подготовлены к утилизации. Сообщаем, что эвтаназия животных происходит методом усыпления путем введения внутримышечных уколов. Распространяемые материалы о жестоком умерщвлении собак работниками ветеринарных служб не соответствуют действительности. (…) Отметим, что бешенство – одно из самых страшных смертельных заболеваний, общих для животных и человека, особенно ввиду того, что источником заражения может стать собака. Для предупреждения распространения заболевания применяются меры по эвтаназии (усыплению) животных. Когда стоит выбор между жизнью человека и животного – выбор очевиден», – говорится в официальном сообщении департамента ветеринарии Якутии.

Зоозащитники прошли по территории пункта передержки и не обнаружили в вольерах даже кошек, которые, по их мнению, не могли контактировать с больной собакой.

Также об этой истории на своей странице в социальной сети рассказали в ассоциации «Зооправо». По их информации, официальный карантин в Якутске не был установлен, поэтому любые мероприятия по умерщвлению в отсутствие карантина незаконны.

Кроме того, по их данным, собаку с подозрением на бешенство, посадили в одно помещение со здоровыми животными. Отмечается также, что заразиться бешенством не могли те четвероногие, которые сидели в других клетках, так как бешенство не передается воздушно-капельным путем.

«Стоит отметить, что в ППБЖ нарушается порядок карантинирования отловленных животных: они не помещаются в отдельный бокс на 10 дней, а сразу после отлова сажаются к здоровым животным. Больную бешенством собаку поместили сразу же к здоровым. Кошки же находятся в другом здании, однако тоже были умерщвлены, как и животные из уличных вольеров», – сообщает «Зооправо».

Было написано заявление в полицию.

«Дал поручение провести проверку по факту умерщвления животных в пункте передержки города Якутска. В комиссию включат представителей общественности и СМИ», – сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

По информации некоторых изданий, после обнаружения трупов на территории пункта передержки удалось также найти несколько десятков живых животных. ⠀

Зимой 2019 года в Амурской области волонтеры обнаружили десятки трупов собак в чигиринском приюте для животных «Дружок». Его владельца Вячеслава Золотарева признали виновным в гибели 32 собак и получении материальной выгоды свыше 1,6 миллиона рублей. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.