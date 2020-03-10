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В якутском пункте передержки обнаружили более 200 трупов умерщвленных кошек и собак (видео 18+)

В якутском пункте передержки обнаружили более 200 трупов умерщвленных кошек и собак (видео 18+)
Фото: скриншот видео

В Якутске большой общественный резонанс получила история с умерщвлением нескольких десятков животных в городском пункте передержки. В одном из контейнеров на территории пункта обнаружили трупы более 150 собак и почти 50 кошек. По словам властей, это было вынужденной мерой.

Фото и видео с места происшествия сделали зоозащитники – представители фонда защиты животных «Белый Бим». Они сообщают, что у некоторых животных было перерезано горло.

Местные власти прокомментировали ситуацию. По их данным, на территории пункта передержки животных Якутска размещены два контейнера. В одном находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором – 153 трупа собак и 48 кошек, имевших контакт с собакой с бешенством, доступ к которому в соответствии с требованиями СНИП закрыт.

«В контейнере, который вскрыли зоозащитники, находилось более 100 туш животных, погибших на улицах города в результате наезда автомашин и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев в связи с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или неизлечимыми последствиями острой травмы, которые были подготовлены к утилизации. Сообщаем, что эвтаназия животных происходит методом усыпления путем введения внутримышечных уколов. Распространяемые материалы о жестоком умерщвлении собак работниками ветеринарных служб не соответствуют действительности. (…) Отметим, что бешенство – одно из самых страшных смертельных заболеваний, общих для животных и человека, особенно ввиду того, что источником заражения может стать собака. Для предупреждения распространения заболевания применяются меры по эвтаназии (усыплению) животных. Когда стоит выбор между жизнью человека и животного – выбор очевиден», – говорится в официальном сообщении департамента ветеринарии Якутии.

Зоозащитники прошли по территории пункта передержки и не обнаружили в вольерах даже кошек, которые, по их мнению, не могли контактировать с больной собакой.

Также об этой истории на своей странице в социальной сети рассказали в ассоциации «Зооправо». По их информации, официальный карантин в Якутске не был установлен, поэтому любые мероприятия по умерщвлению в отсутствие карантина незаконны.

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Якутск, ул. Очиченко, д. 57. ⠀ Управление ветеринарии г. Якутска приказало убивать животных в Пункте передержки безнадзорных животных. ⠀ ❗️Официальный карантин в г. Якутске не был установлен❗️ ⠀ Любые мероприятия по умерщвлению в отсутствие карантина - незаконны. ⠀ Действия Управления ветеринарии г. Якутска и сотрудников МУП "Жилкомсервис" - незаконные. ⠀ Если госорганы творят что хотят, нарушая ветправила, порядок отлова и содержания животных, умерщвляя всех тех животных, которые находились в одном помещении с собакой, больной бешенством, но в разных клетках, учитывая, что бешенство не передаётся воздушно-капельным путём - что нам ждать от государства в случае распространения коронавируса? Нас что, также всех перережут по чьему-то незаконному приказу? ⠀ Стоит отметить, что в ППБЖ нарушается порядок карантинирования отловленных животных - они НЕ помещаются в отдельный бокс на 10 дней, а сразу после отлова сажаются к здоровым животным. Больную бешенством собаку поместили сразу же к здоровым. Кошки же находятся в другом здании, однако тоже были умерщвлены, как и животные из уличных вольеров. ⠀ Все эти нарушения, самовольные приказы чиновников привели к трагедии и преступлению. ⠀ #якутск #якутия #якутскаяусыпалка @genprocrf @mvd.russia @lifenews_ru @sakhalife.ru @mvd_yakutia @yakutsk_novosti @news.yakutsk @varlamov @etolentaru

Публикация от Ассоциация Зооправо (@zoopravo)

Кроме того, по их данным, собаку с подозрением на бешенство, посадили в одно помещение со здоровыми животными. Отмечается также, что заразиться бешенством не могли те четвероногие, которые сидели в других клетках, так как бешенство не передается воздушно-капельным путем.

«Стоит отметить, что в ППБЖ нарушается порядок карантинирования отловленных животных: они не помещаются в отдельный бокс на 10 дней, а сразу после отлова сажаются к здоровым животным. Больную бешенством собаку поместили сразу же к здоровым. Кошки же находятся в другом здании, однако тоже были умерщвлены, как и животные из уличных вольеров», – сообщает «Зооправо».

Было написано заявление в полицию.

«Дал поручение провести проверку по факту умерщвления животных в пункте передержки города Якутска. В комиссию включат представителей общественности и СМИ», – сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

По информации некоторых изданий, после обнаружения трупов на территории пункта передержки удалось также найти несколько десятков живых животных. ⠀

Зимой 2019 года в Амурской области волонтеры обнаружили десятки трупов собак в чигиринском приюте для животных «Дружок». Его владельца Вячеслава Золотарева признали виновным в гибели 32 собак и получении материальной выгоды свыше 1,6 миллиона рублей. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.

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#Дальний Восток #животные #происшествия

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Комментарии
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  • belka717

    belka717
    46 минут назад

    Свыше 1.6 миллиона у Золотарёва в кармане? Пусть всё вернёт до копейки после отсидки, они ему не принесут добра.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    24 минуты назад

    Это о событиях в Якутске пишет Лара Володина,несколько лет подряд массово вывозящая из этого гадюшника собак и кошек на передножки в Москву и Питер: ЯКУТСКАЯ ХАТЫНЬ.

    Поздравления и подарок нам, женщинам, к 8 Марта!

    Интрига властей г. Якутска. Два месяца искали способ обойти закон, два месяца попыток найти способ убивать на законных основаниях. Получалось, но не в желаемом количестве. В январе мы видели как инициировали вымышленные истории якобы с покусанными людьми, нет, детьми, чтоб острее было. Поубивали, повесили на деревьях, растреливали домашних на поводках, собак.

    Ан нет, что-то не так пошло, слабовато. Потом вступили якобы в диалог с волонтерами, якобы предлагали передать место казни под названием ППЖ аж самим волонтерам, но на кабальных условиях, чтоб те поняли, что на таких условиях они не потянут и отказались. Да, на их условиях можно потянуть только казнь. Недалекий мозг заказчиков-властей продолжал напряженно думать, чтоб убить двух зайцев: и не оступиться от закона, раз уж являются частью РФ, и сократить численность животных, не нарушив закон. А тут еще волонтеры под ногами всегда мельтешат. Задачка не из легких, но решаемая. И настолько банально решаема, настолько предсказуема в нашей системе.

    ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБ ЗАСТАВИТЬ НАРОД СОГЛАСИТЬСЯ с ПРИНЯТЫМИ ими МЕРАМИ по СОКРАЩЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ?

    Правильно. НАДО ЭТОТ НАРОД НАПУГАТЬ. А ЧЕМ? Укусы не прокатили (т.к. собаки уникальные и добрые, не желают кусать людей), чумой и энтеритом людей тоже не напугать.

    ДА, КОНЕЧНО, БЕШЕНСТВО надо ИНИЦИИРОВАТЬ, это ведь единственное, что можно тотально втемяшить в головы людей, нагнать страха, как всё заражено, все в опасности и завтра все умрут, если они, "герои", не примут меры, и не освободят народ от этой "заразы". А теперь, представляете, невинные души, дети, которые хотели жить, прыгали к человеку, лизали руки , ждали волонтеров с едой, стали заложниками этой системы, в которой есть и политика, и жажда денег, в которой сейчас нарисуются "герои-спасатели", которые пока отворачиваются от камер, опускают свои головёнки пустые. Но это пока. Пока высшая власть не заступится за них, исполнителей среднего звена и пока не пойдут в наступление, в наступление на волонтеров, на тех, кто им возражает и требует наказания за содеянное.

    Сейчас им, всеми правдами и неправдами надо доказать наличие бешенства. Вот смотрите как будут развиваться события дальше. У них власть. Им всё подвластно. Рука руку моет. Они все друг другу родственники: начальники, чинуши, прокуроры, мэры, замы....тести, свёкры, менты,...но они всегда молчат, их так научили. Сейчас начнутся письма в инстанции, якобы о неправомерных действиях волонтеров, что волонтеры врываются, ломают двери, кричат, требуют....Да, досада, палачи бывают хрупкими и нежными. Не нравится им столько шума. Не любят они и нецензурную речь. Они убивают. А волонтеры должны культурно и тихо выражаться, без крика принимать трупы.

    Да, я сама не люблю длинных постов, ...но здесь меня распирает. Я продолжу делиться своими мыслями.

    И для меня сегодня и потом будут дни траура, скорбь и слезы.

    Очень тяжело восприняла всё, всё, много вопросов, которые к сожалению некому задать. У них никто ни за что не отвечает. И какие бы проверки они не учинили, вердикт будет предсказуем: бешенство и точка. И они будут правы всегда, в любой своей лжи. Потому что они другие, у них другая планета, другой мозг, ген жестокости правит ими

    Пока так. .....

  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад

    Сейчас начнётся вой "плач Ярославны"...



    ~~«В контейнере, который вскрыли зоозащитники, находилось более 100 туш животных, погибших на улицах города в результате наезда автомашин и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев в связи с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или неизлечимыми последствиями острой травмы, которые были подготовлены к утилизации. Сообщаем, что эвтаназия животных происходит методом усыпления путем введения внутримышечных уколов. Распространяемые материалы о жестоком умерщвлении собак работниками ветеринарных служб не соответствуют действительности. (…) Отметим, что бешенство – одно из самых страшных смертельных заболеваний, общих для животных и человека, особенно ввиду того, что источником заражения может стать собака. Для предупреждения распространения заболевания применяются меры по эвтаназии (усыплению) животных. Когда стоит выбор между жизнью человека и животного – выбор очевиден», – говорится в официальном сообщении департамента ветеринарии Якутии.



    Во как надо было Золотарёву отмазываться! )

    Кстати, а когда Валерика осудят?

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