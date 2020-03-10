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сегодня, 11:42 0

Благовещенский потрошитель банковских карт отправится в колонию

Благовещенский потрошитель банковских карт отправится в колонию
Фото: pixabay.com

Городской суд Благовещенска признал жителя города виновным в хищении денег с банковской карты. Зная пароль доступа к «пластику», вор украл почти 100 тысяч рублей.

В феврале 2019 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил в кармане куртки знакомого банковскую карту и, зная пин-код от нее, решил снять находящиеся на лицевом счете денежные средства. В одном из филиалов банка через банкомат вор похитил 98 тысяч рублей и потратил деньги по своему усмотрению.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью.

Суд признал отягчающим обстоятельством то, что аналогичную кражу преступник уже совершал ранее. Также суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины и раскаяние, явку с повинной, наличие у виновного малолетнего ребенка, активное содействие следствию.

В итоге осужденный проведет три года и два месяца в колонии строгого режима и вдобавок выплатит пострадавшему причиненный ущерб, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#криминал #суды

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