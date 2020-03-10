В Благовещенске пройдет аукцион по заключению договоров аренды на землю

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10 апреля в Благовещенске проведут аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. Он начнется в 10:00 часов по адресу: Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 8/2, 2 этаж, кабинет 4.

Сдать в аренду на 25 лет планируется территорию площадью 463 квадратных метра, расположенную в центральной части квартала 524, ограниченного улицей Театральной – рекой Чигири – ж/д веткой – створом улицы Драгошевского, в 74,4 метра южнее здания № 247 на улице Театральной. Вид разрешенного использования земельного участка – служебные гаражи, для целей не связанных со строительством.

Далее предлагается арендовать участок для индивидуального жилищного строительства в селе Плодопитомник.

Заключить договор аренды на 32 месяца можно и в отношении участка площадью 945 квадратных метров в квартале 100, ограниченного улицами Первомайская – Ленина – Набережная – Фрунзе, в 2 метрах к северу от жилого дома № 13 на улице Первомайской. Разрешенное использование – гостиничное обслуживание.

Заявки на участие в торгах принимают ежедневно с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в предпраздничные дни с 09:00 до 17:00, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней по адресу: Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 8/2, каб. 9. Дата и время окончания приема заявок – до 18:00 6 апреля.

Более подробная информация об аукционе размещена на сайте администрации Благовещенска в разделе «Продажа муниципального имущества и права аренды», сообщает пресс-служба города.