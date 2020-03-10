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сегодня, 11:31 7

Быть или не быть пробкам: благовещенцы рассказали, как утром добирались из микрорайона в центр

Быть или не быть пробкам: благовещенцы рассказали, как утром добирались из микрорайона в центр

Многие благовещенцы переживали, что в первый рабочий день недели ситуация на дорогах будет хуже, чем в субботу, когда закрыли путепровод на Загородной. Однако серьезных проблем при проезде из микрорайона в центр не возникло. Об этом Амур.инфо рассказали люди, которые ехали утром в центр по трем разным направлениям.

Жительница микрорайона Наталья в субботу, 7 марта, пытаясь выехать из микрорайона, 40 минут добиралась только до ТРЦ «Острова». Но 10 марта во время поездки на работу ее ждал приятный сюрприз.

«В 8:20. когда выехали из дома на Игнатьевское шоссе – Студенческую, пробки не было. Поток двигался в сторону Новотроицкого шоссе. Обычно мы сразу выезжали на Игнатьевское шоссе, а потом на Мухина и стояли в пробке. В этот раз решили проверить загруженность Новотроицкого шоссе и неожиданно увидели пустую улицу, проехали свободно. Небольшое ощущение плотного потока было на Калинина. Проезжая кольцо, заметили, что основная масса продолжает уходить с Игнатьевского шоссе на Мухина. На Калинина ощущалась плотность движения – от кольца до переезда, дальше просматривалась более-менее свободная дорога. Мы неожиданно быстро добрались до места назначения. Теперь подумываем ездить таким путем. Если оценивать движение из микрорайона до центра, то сегодня получилось в пределах 15 минут максимум», – рассказала девушка.

Другая благовещенка – Виктория – в субботу тоже попала в пробку на Мухина. Утром во вторник испытывать удачу на других участках не стала и на работу поехала уже привычным путем. И, как выяснилось, не прогадала.

«На работу выехала, примерно как обычно, – где-то в 8:25 с Игнатьевского шоссе на Мухина. Проблем особых на дорогах не увидела. Чуть дольше, чем обычно, шло движение на Мухина, но в целом терпимо. Готовила себя к худшему. До "Островов" все очень плотно, но после движение свободное. В целом добиралась до работы минут на пять дольше, это прям максимум», – поделилась горожанка.

Еще один благовещенец – Максим – ездит на работу через микрорайон из села Чигири. Утром 10 марта он решил поехать на работу по Театральной.

«Свернул с Новотроицкого шоссе на Кольцевую в 8:00, хотя обычно езжу через переезд. На Кольцевой было свободно. По несколько автомобилей собиралось только на перекрестках. В 8:08 я уже подъезжал к развязке на Театральной. Заезжал на круг, как многие, – в левом ряду. Передо мной стояли 3 машины. Развязка была свободна – в город еще не приехали те, кто едет сюда из деревень по мосту. Подъехал к красному светофору за виадуком в 8:12 – пусто. Если бы за светофором свернул на Кузнечную, думаю, доехал бы быстрее. В 8:14 я уже встал на светофоре на Октябрьской, решил поехать по Горького. В 8:17 уже парковался у работы на Шимановского. Итог: 17-20 минут на дорогу. Но лучше выезжать раньше», – считает мужчина.

Как сообщало Амур.инфо, 7 марта в Благовещенске более чем на полгода закрыли путепровод на Загородной. Его будут капитально ремонтировать. В день, когда путепровод перекрыли, проехать из микрорайона в центр можно было, только отстояв в большой пробке.

Путепровод будут ремонтировать 7 месяцев, до октября 2020 года. На вопрос, почему так долго, власти отвечают, что главная причина – нехватка квалифицированных специалистов-дорожников.

Чтобы горожане могли наблюдать за ходом работ, на участке улицы Загородной, где ведется ремонт путепровода, установили камеры наружного наблюдения. Правда, при просмотре видео картинка периодически пропадает.

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#транспорт

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В Благовещенске перекрыли путепровод на Загородной, и в микрорайоне образовались большие пробки
Комментарии
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  • KAMILA_8505

    KAMILA_8505
    40 минут назад

    Вот что врать то...

    выехала Василенко-Игнатьевское в 7-30, до светофора на АМГУ ехала ровно 25 минут.....а это полквартала!

    Через солнечный ушла на студенческую, оттуда на промышленную, по которой движение быстрее оказалось, чем по Игнатьевскому. на Мухина друг друга народ пропускал, выехали без особых проблем, от амурснабсбыта движение более-менее спокойное, калинина тоже нормально.

    Попробуйте завтра сами выехать с района плодопитомник в центр..... Основной загруз как раз оттуда начинается.....Микраха полностью встала

  • могулияхочулия

    могулияхочулия
    36 минут назад

    На Промышленной вообще жесть была в восемь утра, особенно на перекрестке Промышленная-Студенческая, да и с Игнатьевского шоссе налево на Василенко фиг повернешь

  • могулияхочулия

    могулияхочулия
    36 минут назад

    На Промышленной вообще жесть была в восемь утра, особенно на перекрестке Промышленная-Студенческая, да и с Игнатьевского шоссе налево на Василенко фиг повернешь

  • могулияхочулия

    могулияхочулия
    36 минут назад

    На Промышленной вообще жесть была в восемь утра, особенно на перекрестке Промышленная-Студенческая, да и с Игнатьевского шоссе налево на Василенко фиг повернешь

  • мыжго

    мыжго
    28 минут назад

    А это скажите спасибо отделу архитектуры администрации и персонально главному архитектору, которые выдают разрешения на застройку. Вот и понастроили на тепличном и в микрахе человейников, а на инфраструктуру забили огромный болт. Ни дорог, ни детсадов, ни школ, ни поликлиник, только дома вплотную как доски в заборе.

    Стоило бы поинтересоваться - откуда такая лояльность возникла к застройщикам?

  • 123654

    123654
    25 минут назад

    Вы че там курите, в 8 утра по Мухина пробка была почти до Игнатьевского шоссе, в микрорайон светофоров 5 простояла что-бы повернуть на Игнатьевское, на промышленную даже не стала пытаться завернуть ибо пробка была прям до Мухина.

  • Рысь белая

    Рысь белая
    15 минут назад

    25 минут от Студенческая-Игнатьевское до поворота с Игнатьевского на Мухина....и там дай боже пробка

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