Быть или не быть пробкам: благовещенцы рассказали, как утром добирались из микрорайона в центр

Многие благовещенцы переживали, что в первый рабочий день недели ситуация на дорогах будет хуже, чем в субботу, когда закрыли путепровод на Загородной. Однако серьезных проблем при проезде из микрорайона в центр не возникло. Об этом Амур.инфо рассказали люди, которые ехали утром в центр по трем разным направлениям.

Жительница микрорайона Наталья в субботу, 7 марта, пытаясь выехать из микрорайона, 40 минут добиралась только до ТРЦ «Острова». Но 10 марта во время поездки на работу ее ждал приятный сюрприз.

«В 8:20. когда выехали из дома на Игнатьевское шоссе – Студенческую, пробки не было. Поток двигался в сторону Новотроицкого шоссе. Обычно мы сразу выезжали на Игнатьевское шоссе, а потом на Мухина и стояли в пробке. В этот раз решили проверить загруженность Новотроицкого шоссе и неожиданно увидели пустую улицу, проехали свободно. Небольшое ощущение плотного потока было на Калинина. Проезжая кольцо, заметили, что основная масса продолжает уходить с Игнатьевского шоссе на Мухина. На Калинина ощущалась плотность движения – от кольца до переезда, дальше просматривалась более-менее свободная дорога. Мы неожиданно быстро добрались до места назначения. Теперь подумываем ездить таким путем. Если оценивать движение из микрорайона до центра, то сегодня получилось в пределах 15 минут максимум», – рассказала девушка.

Другая благовещенка – Виктория – в субботу тоже попала в пробку на Мухина. Утром во вторник испытывать удачу на других участках не стала и на работу поехала уже привычным путем. И, как выяснилось, не прогадала.

«На работу выехала, примерно как обычно, – где-то в 8:25 с Игнатьевского шоссе на Мухина. Проблем особых на дорогах не увидела. Чуть дольше, чем обычно, шло движение на Мухина, но в целом терпимо. Готовила себя к худшему. До "Островов" все очень плотно, но после движение свободное. В целом добиралась до работы минут на пять дольше, это прям максимум», – поделилась горожанка.

Еще один благовещенец – Максим – ездит на работу через микрорайон из села Чигири. Утром 10 марта он решил поехать на работу по Театральной.

«Свернул с Новотроицкого шоссе на Кольцевую в 8:00, хотя обычно езжу через переезд. На Кольцевой было свободно. По несколько автомобилей собиралось только на перекрестках. В 8:08 я уже подъезжал к развязке на Театральной. Заезжал на круг, как многие, – в левом ряду. Передо мной стояли 3 машины. Развязка была свободна – в город еще не приехали те, кто едет сюда из деревень по мосту. Подъехал к красному светофору за виадуком в 8:12 – пусто. Если бы за светофором свернул на Кузнечную, думаю, доехал бы быстрее. В 8:14 я уже встал на светофоре на Октябрьской, решил поехать по Горького. В 8:17 уже парковался у работы на Шимановского. Итог: 17-20 минут на дорогу. Но лучше выезжать раньше», – считает мужчина.

Как сообщало Амур.инфо, 7 марта в Благовещенске более чем на полгода закрыли путепровод на Загородной. Его будут капитально ремонтировать. В день, когда путепровод перекрыли, проехать из микрорайона в центр можно было, только отстояв в большой пробке.

Путепровод будут ремонтировать 7 месяцев, до октября 2020 года. На вопрос, почему так долго, власти отвечают, что главная причина – нехватка квалифицированных специалистов-дорожников.

Чтобы горожане могли наблюдать за ходом работ, на участке улицы Загородной, где ведется ремонт путепровода, установили камеры наружного наблюдения. Правда, при просмотре видео картинка периодически пропадает.