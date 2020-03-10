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сегодня, 11:33 1

Вместо земли амурским семьям с детьми будут давать деньги или сертификаты

Вместо земли амурским семьям с детьми будут давать деньги или сертификаты
Фото: pixabay.com

В региональный закон о бесплатном предоставлении в собственность земли необходимо внести коррективы. К такому выводу пришли участники совещания, инициированного депутатами амурского заксобрания. Представители министерств имущества, юстиции, финансов, администрации Благовещенска и парламентарии обсудили, как быстрее обеспечить жильем многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами.

Согласно законодательству, граждане, имеющие трех и более детей, а также воспитывающие детей-инвалидов, имеют право на получение земельного участка для индивидуального строительства в пределах того муниципалитета, где они проживают. Однако сегодня в некоторых районах Приамурья из-за ограниченного количества свободных земель и большого числа желающих их получить возникают многолетние очереди. Наиболее обостренная ситуация в Благовещенске. Чтобы не задерживать процесс получения, правительством области совместно с депутатами прорабатываются различные альтернативы.

«Возможно, это будет денежная выплата в объеме, соразмерном кадастровой стоимости земельного участка в конкретном населенном пункте. Возможно, земельный сертификат. Мы рассматриваем сегодня различные варианты. Ясно одно: дополнительные меры должны быть приняты и они должны способствовать улучшению жилищных условий семьи в тех муниципалитетах, на территории которых объективно нет свободных земель», – прокомментировала ситуацию председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

В ближайшее время правительством области планируется разработать и внести в законодательное собрание законопроект с соответствующими предложениями. Он будет рассмотрен на профильном комитете, а затем – на очередном заседании заксобрания, сообщает пресс-служба ведомства.

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#заксобрание

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    41 минута назад

    по новому курсу конечно выгоднее фантиками дать.....

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