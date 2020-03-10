Амурский бизнесмен победил на международной инвестиционной конференции

Концепция платформы для комплексного управления бизнесом в одном окне, которую разработала команда благовещенского предпринимателя Ивана Шумилова, получила наивысшую оценку от зрителей, инвесторов и экспертов. Защита проекта прошла накануне в Москве в рамках крупнейшей Международной инвестиционной конференции Startup Show.

«Проект, которым мы занимаемся с прошлого года, является абсолютно инновационным решением. Платформа "АБВ" на сегодняшний день включает в себя несколько модулей, благодаря которым клиент может собрать в одном месте все аналитические данные, управлять необходимыми сервисами через новый метод визуально-ориентированной автоматизации и вести поиск подрядчиков для своих проектов. В дальнейшем мы планируем создать модули для поиска инвесторов, а также покупки и продажи активов для бизнеса», – рассказал Иван Шумилов.

По его словам, победа в подобных международных проектах повышает узнаваемость проектов, создает дополнительный уровень доверия перед крупными инвесторами и заказчиками. Многие инвесторы начали диалог с Иваном. Уже помогают в развитии и продвижении решения команды «АБВ».

«Сразу после оглашения результатов мы встретились с руководителем российского подразделения Get Taxi, который на бесплатной основе предложил стать куратором проекта и продвигать его на международном уровне», – поделился Иван.

Решение Амурского предпринимателя позволит бизнесменам из всей России предоставить возможность оцифровывать свои проекты, эффективней управлять, формировать актив и генерировать больше возможностей для своего бизнеса.

Это не первый успех команды Ивана Шумилова на международных и всероссийских конкурсах. IT-платформа «АБВ» уже была отмечена ранее Фондом содействия инноваций грантом в 500 тысяч рублей и рекомендована на включение в программу «Старт» с общей суммой гранта 10 миллионов рублей.

В октябре прошлого года молодые разработчики за 72 часа создали мобильное приложение по доставке еды к поездам дальнего следования «Попути» для компании РЖД и возможно представят систему «АБВ» и разработанный кейс РЖД первым лицам страны в апреле 2020 года на форуме «Россия страна возможностей», сообщает региональное минэкономразвития.

Проект признали лучшим в своей номинации среди 3 500 российских специалистов IT-сферы, что позволило получить награду в размере 500 тысяч рублей на самом масштабном всероссийском конкурсе разработчиков «Цифровой прорыв» в Казани, который попал в мировую книгу рекордов Гиннеса.

Фото: портал startupshow.ru