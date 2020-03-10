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сегодня, 10:57 3

Амурский бизнесмен победил на международной инвестиционной конференции

Амурский бизнесмен победил на международной инвестиционной конференции
Фото: startupshow.ru

Концепция платформы для комплексного управления бизнесом в одном окне, которую разработала команда благовещенского предпринимателя Ивана Шумилова, получила наивысшую оценку от зрителей, инвесторов и экспертов. Защита проекта прошла накануне в Москве в рамках крупнейшей Международной инвестиционной конференции Startup Show.

«Проект, которым мы занимаемся с прошлого года, является абсолютно инновационным решением. Платформа "АБВ" на сегодняшний день включает в себя несколько модулей, благодаря которым клиент может собрать в одном месте все аналитические данные, управлять необходимыми сервисами через новый метод визуально-ориентированной автоматизации и вести поиск подрядчиков для своих проектов. В дальнейшем мы планируем создать модули для поиска инвесторов, а также покупки и продажи активов для бизнеса», – рассказал Иван Шумилов.

По его словам, победа в подобных международных проектах повышает узнаваемость проектов, создает дополнительный уровень доверия перед крупными инвесторами и заказчиками. Многие инвесторы начали диалог с Иваном. Уже помогают в развитии и продвижении решения команды «АБВ».

«Сразу после оглашения результатов мы встретились с руководителем российского подразделения Get Taxi, который на бесплатной основе предложил стать куратором проекта и продвигать его на международном уровне», – поделился Иван.

Решение Амурского предпринимателя позволит бизнесменам из всей России предоставить возможность оцифровывать свои проекты, эффективней управлять, формировать актив и генерировать больше возможностей для своего бизнеса.

Это не первый успех команды Ивана Шумилова на международных и всероссийских конкурсах. IT-платформа «АБВ» уже была отмечена ранее Фондом содействия инноваций грантом в 500 тысяч рублей и рекомендована на включение в программу «Старт» с общей суммой гранта 10 миллионов рублей.

В октябре прошлого года молодые разработчики за 72 часа создали мобильное приложение по доставке еды к поездам дальнего следования «Попути» для компании РЖД и возможно представят систему «АБВ» и разработанный кейс РЖД первым лицам страны в апреле 2020 года на форуме «Россия страна возможностей», сообщает региональное минэкономразвития.

Проект признали лучшим в своей номинации среди 3 500 российских специалистов IT-сферы, что позволило получить награду в размере 500 тысяч рублей на самом масштабном всероссийском конкурсе разработчиков «Цифровой прорыв» в Казани, который попал в мировую книгу рекордов Гиннеса.

Фото: портал startupshow.ru

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#бизнес #конкурсы #технологии

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Комментарии
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  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Самое забавное, что пока этот проект, только на "бумаге" уже второй год ездиет по конференциям/конкурсам...

    Реально работающего и зарабатывающего бизнеса, нет!!!

    Живет за счет этих самых призовых!

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Пока только трёп, об "успешном успехе"

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    12 минут назад

    да да и куча дэбилов готовых платить за билеты на семинары этого бизнесмена

    - ну в целом он молодец, если дебилы платят почему зарабатывать на их тупости?

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