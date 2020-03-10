ВОЗ: в Китае вылечены свыше 70 % заболевших коронавирусом

Свыше 70 % заболевших новым коронавирусом в Китае полностью выздоровели. Об этом на брифинге 9 марта заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Тем не менее угроза пандемии реальна.

«Из 80 тысяч случаев в Китае свыше 70 % выздоровели от нового коронавируса», – сказал он. По оценкам ВОЗ, это свыше 58,6 тысячи человек.

При этом в Китае смертность от вируса на 20 % выше у людей в возрасте старше 80 лет, на 13 % – у тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, на 9 % – у диабетиков, на 8 % – у людей с проблемами дыхательного аппарата и на 7,5 % – у больных раком, сообщает РИА Новости.

Однако, по словам Гебрейесуса, угроза пандемии COVID-19 стала реальной с ростом количества зараженных стран. Но ее можно будет контролировать.

«Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится вполне реальной. Но это будет первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать», – цитирует генерального директора ВОЗ «Коммерсант».

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. Число заразившихся им превысило 111 тысяч человек, более 3,8 тысячи умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года. В России зафиксированы 23 случая заболевания.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.