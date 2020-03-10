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Три женщины в Благовещенске отметили 8 марта и сели за руль

Три женщины в Благовещенске отметили 8 марта и сели за руль
Фото: pixabay.com

С 6 по 9 марта на территории Благовещенска и Благовещенского района проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель!» Сотрудники Госавтоинспекции выявили 905 нарушений правил дорожного движения.

38 водителей управляли автомобилем в нетрезвом состоянии или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Трое из них – женщины. Пять водителей задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

6 марта на Новотроицком шоссе (в районе микрорайона Европейский) проводились массовые проверки водителей. Как пояснил начальник ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Глущенко, в ходе мероприятия инспекторы дорожно-патрульной службы остановили порядка 60 транспортных средств. Сотрудники проводили краткую беседу с водителем, и ,если признаки опьянения отсутствовали, водитель продолжал движение. При наличии признаков опьянения сотрудники Госавтоинспекции принимали решение о проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте или направлении подозреваемого в медицинское учреждение.

За два часа массовых проверок выявлено 8 нарушений ПДД, из которых 2 водителя находились в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба благовещенского управления ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ проходить медицинское освидетельствование предусмотрено административное наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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