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Смертельно больная женщина рассталась с мужем и переспала с сотней мужчин

Смертельно больная женщина рассталась с мужем и переспала с сотней мужчин
Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

У американки выявили онкологию на последней стадии. Женщина, узнав об этом, бросила мужа и решила переспать с наибольшим количеством мужчин до того момента, как погибнет.

У женщины по имени Молли, фамилия которой не разглашается, диагностировали четвертую стадию рака груди в 41 год. Еще до смертельного диагноза у нее были проблемы в отношениях с мужем, и она искала способы разнообразить их сексуальную жизнь.

Пациентке назначили сразу несколько видов лечения (мастэктомия, рентгенотерапия, химиотерапия и восстановительная хирургия). Затем у нее начался второй курс лечения, который включал гормональную терапию. Врачи сказали Молли, что гормональная терапия уничтожит ее либидо, но вместо этого лечение повысило ее сексуальное возбуждение. Тогда она решила расстаться с мужем и пуститься во все тяжкие.

Американка начала несколько отношений сразу, и в какой-то момент у нее в контактах было более 185 поклонников. «Секс заставляет меня чувствовать себя живой – это хороший способ отвлечься от болезни», – честно призналась женщина.

Молли умерла в марте 2019 года в возрасте 45 лет, сообщает «Лента.ру».

В сентябре 2019 года сообщалось о беременной девушке, которая умерла в день собственной свадьбы. У погибшей случился инсульт на фоне осложнений при беременности.

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#жизнь #здоровье

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