~~Совет Федерации: россиянам не стоит бояться снижения доходов из-за падения рубля

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля. Об этом заявила зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции – индексация социальных выплат и пенсий – будет выполнено», – сказала сенатор.

Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.

Онако профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает, что падение курса рубля отразится на жизни россиян. «Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках. Второе – цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это станет серьезным испытанием», – считает эксперт. При этом Юденков подчеркивает, что радикального подорожания товаров первой необходимости не ожидается. Он также назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.

Ранее цены на нефть резко упали из-за того что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Вслед за нефтяными котировками также упал курс рубля на рынке Forex. Однако главными для российской валюты считаются торги на Московской бирже: там проходят основные сделки и именно на них ориентируется Центробанк. Торги на Мосбирже откроются 10 марта в 10:00. Московская биржа установила границы возможного изменения курса иностранных валют. Так, граница доллара установлена в значениях от 70,455 рубля до 76,3951, евро – с 79,625 до 87,3131 рубля.

Специалист называет отсутствие соглашения с ОПЕК основным фактором, который привел к сложившейся ситуации. «Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения», – отмечает Юденков.

По информации издания, соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак 6 марта заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами – членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия – дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.

В результате страны не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. При этом накануне, по информации СМИ, Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть, что обвалило котировки. Вслед за этим упал курс рубля.