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сегодня, 10:23 17

Совет Федерации: россиянам не стоит бояться снижения доходов из-за падения рубля

Совет Федерации: россиянам не стоит бояться снижения доходов из-за падения рубля
Фото: pixabay.com

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля. Об этом заявила зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции – индексация социальных выплат и пенсий – будет выполнено», – сказала сенатор.

Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.

Онако профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает, что падение курса рубля отразится на жизни россиян. «Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках. Второе – цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это станет серьезным испытанием», – считает эксперт. При этом Юденков подчеркивает, что радикального подорожания товаров первой необходимости не ожидается. Он также назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.

Ранее цены на нефть резко упали из-за того что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Вслед за нефтяными котировками также упал курс рубля на рынке Forex. Однако главными для российской валюты считаются торги на Московской бирже: там проходят основные сделки и именно на них ориентируется Центробанк. Торги на Мосбирже откроются 10 марта в 10:00. Московская биржа установила границы возможного изменения курса иностранных валют. Так, граница доллара установлена в значениях от 70,455 рубля до 76,3951, евро – с 79,625 до 87,3131 рубля.

Специалист называет отсутствие соглашения с ОПЕК основным фактором, который привел к сложившейся ситуации. «Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения», – отмечает Юденков.

По информации издания, соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак 6 марта заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами – членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия – дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.

В результате страны не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. При этом накануне, по информации СМИ, Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть, что обвалило котировки. Вслед за этим упал курс рубля.

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#российская власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Sapsanische

    Sapsanische
    2 часа назад

    лекарства и импортные продукты тоже не изменятся в цене. Но это не точно.

  • Папа Стьюи

    Папа Стьюи
    1 час назад

    Повышения расходов надо бояться. Доходы уже давно роли не играют

  • full

    full
    1 час назад

    Оказывается, россияне не покупают импорта, вона чо, Михалыч...

  • invv

    invv
    1 час назад

    Вам же пообещали, что снижения доходов не будет, а что расходы не повысятся, этого никто не обещал.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Такое ощущение, что в совете федераций россиянами считают только совет федераций.

    Ну и немного, государственную думу...

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    1 час назад

    "Колесо на трактор Катерпиллер стоило, например, 500 долларов десять лет назад, а сегодня оно стоит... так же, но 10 лет назад 500 долларов стоили 15 000 рублей, а сегодня 37 500 рублей, поскольку потребление хлеба не увеличится в силу физиологического строения организма человека, то для покупки колеса на всё тот же трактор нужно поднять цену на хлеб и сократить зарплату трактористам."

    Всё, что нужно знать об экономике.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Россияне и не боятся снижение доходов,потому что снижаться дальше некуда,дно.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад



    ~~Совет Федерации: россиянам не стоит бояться снижения доходов из-за падения рубля



    я тоже так думаю, что его бояться то.

    А вот роста цен очень даже стоит бояться.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    серединка исчезает, богатые станут еще богаче, бедные еще беднее, крупное пока не продавать, импортное если была нужда купить пора брать)))нет валютной заначки? сидим ровно, ждем картошку)))

  • Sapsanische

    Sapsanische
    1 час назад

    Обращаюсь к местными экспертам за советом: Уважаемые эксперты, какой тактики в этой ситуации лучше придерживаться? )

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Да чего переживать?

    Через месяц уже и папоротник пойдёт, и черемша...

    Зиму пережили (без свежих огурцов, правда, некоторым очень туго пришлось), а летом уж с голоду не передохнем! )

  • Sm1th

    Sm1th
    1 час назад

    Седьмой год подряд доходы падают, как-то глупо начинать бояться снижения доходов только сейчас.

  • Забаненный

    Забаненный
    47 минут назад

    Спасибо что успокоили..

  • Забаненный

    Забаненный
    47 минут назад

    Спасибо что успокоили..

  • Мозг

    Мозг
    37 минут назад

    Следующим законом, похоже, обяжут беременных оплачивать в общественном транспорте одно место багажа.

  • Мира

    Мира
    17 минут назад

    Не, беременные это святое. Кто ж будет обрабатывать небожителей? Наши с вами дети. Это ж понятно

  • цеховик

    цеховик
    4 минуты назад

    "Зарплаты хорошие, цены в магазинах плохие"

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