В Благовещенске ищут водителя, сбившего 12-летнюю девочку

В Благовещенске ищут участника ДТП. Водитель, управляя предположительно черным седаном, сбил 12-летнюю девочку на перекрестке улиц Зейская – Театральная. Ребенок получил травмы.

ДТП произошло 9 марта около 12:00 на регулируемом перекрестке. Девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщают благовещенские автоинспекторы, на перекрестке, где произошло ДТП, для информирования водителей установлены ярко-желтые таблички индивидуального проектирования с надписью: «Водитель, при повороте пропусти пешехода».

В государственном регистрационном знаке автомобиля разыскиваемого присутствуют цифры 625. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего или самого водителя.

Любую информацию об указанном происшествии просят сообщать в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.