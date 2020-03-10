Амурская область не вошла в список быстро развивающихся регионов

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» и фонд «Росконгресс» подготовили совместный обзор состояния экономики в российских регионах. Амурская область не попала в список субъектов РФ, где наблюдается улучшение экономического здоровья по итогам 2019 года.

Аналитики оценили высокий уровень экономического здоровья в восьми регионах. В их число вошли Москва с индексом 98 %, Сахалинская область (97 %), Тюменская область (83 %), Ямало-Ненецкий округ (81 %), Ханты-Мансийский округ (80 %), Санкт-Петербург (76 %), Московская область (74 %) и Республика Татарстан (70 %).

Улучшению экономической ситуации в регионах в 2019 году способствовали замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат и активность строительного сектора.

Наилучшую динамику показал дальневосточный сосед Приамурья – Сахалинская область. Остров прибавил 59 % в индексе динамики экономического здоровья и вплотную приблизился к столице. Регион богат сырьем, причем эта составляющая влияет не только на темпы экономического роста, но и притягивает инвестиции, пояснила старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиева.

Кроме того, по ее словам, в регионе отсутствует государственный долг, растут реальные доходы населения области, розничная торговля и объем платных услуг населению.

Что касается Московской области, которая единственная из топ-10 показала отрицательную динамику, тут, как пояснила эксперт, основной причиной явилось сокращение объема платных услуг на 3 % и сокращение реальных денежных доходов на 0,7 %.

По итогам 2019 года в лидеры рейтинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), сообщают «Известия».