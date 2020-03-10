Россиян ждет комфортное лето: обзор прессы

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Владимир Путин посетил парашютный завод в Иваново; валюту скупать не советуют; президент РФ объяснил, почему не удалось выполнить обещанное россиянам. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Российская газета» рассказала об интервью президента РФ Владимира Путина для документального проекта «Пролетев над бездной», в котором он заявил, что для России важна сменяемость власти. Число сроков, на которые может избираться президент Российской Федерации, должно быть ограничено. Фрагмент интервью был показан в эфире программы «Вести недели». Президент рассказал, что сейчас в ходе рассмотрения поправок в Конституцию появляется много разных предложений, в том числе отменить количество сроков, на которые может избираться президент, но он с этим не согласен. А я, читая об этом, подумал, что надо бы внести в Конституцию поправку об увеличении длительности срока президентства. Лет бы до 25. Вы как думаете?

Очень интересно

И еще о президенте. В «Панораме» прочитал, что Владимир Путин во время поездки в Иваново посетил парашютный завод, где рассказал, что борт номер 1 летает без парашютов. «Чего нет, того нет», – сказал глава государства. Также президент рассказал, что не единожды прыгал с парашютом во время подготовки в спецшколе. Однако точное количество прыжков он раскрывать не стал, назвав информацию секретной. Глава государства вспомнил историю о том, как у одного его знакомого во время первого прыжка не раскрылся парашют. «Успел запасной раскрыть», – добавил Путин. А я, читая об этом, подумал, что надо бы в Конституцию внести поправку о том, что у президента всегда должен быть при себе парашют. И запасной. Ну как что…

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Далее «Комсомольская правда», задающаяся вопросом: «Что будет дальше с рублем?». В оконцовке статьи на эту тему пишут, что не надо бежать скупать валюту. А и верно: кому надо, те уже давно скупили. Про жен наших генеральных секретарей еще рассказывается. Пишут, что очень умные были. В чем ничего удивительного: были б дуры, не были бы женами генсеков.

Но самое, пожалуй, главное – это опять отрывки из интервью с президентом Путиным. Объяснил, почему не удалось к 2020 году достичь обещанных зарплат в 2 700 долларов и квартир в 100 квадратных метров для каждой трехчленной семьи – разразился мировой экономический кризис. Чего бы такого в Конституцию вписать, чтобы мировые кризисы обходили нас стороной? Или чтобы обещаний хотя бы не давали?

Напишут же такое

Кстати, о кризисах: в «Известиях» прочтете, что член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предположил, что россияне скоро «на своем кармане» ощутят падение цена на нефть и рост курсов иностранных валют. Российский рубль упал из-за падения цены на нефть на 30 процентов. Депутат считает, что цены на товары, при производстве которых используются импортные комплектующие (а это, например, автомобили) и продукты в течение двух-трех лет будут устойчиво расти. Удивил…

На посошок

И о погоде. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил (об этом пишут все сегодняшние газеты), что россиян ждет «настоящее лето». Погода в грядущие летние месяцы в стране будет очень комфортной. Об этом свидетельствуют долгосрочные расчеты. Синоптик заметил, что жители страны уже давно не видели нормального лета – без жары или сильнейших дождей. И вот наконец… Ну, хоть с погодой повезет. Или опять только обещания?