В Москве выявили еще троих россиян, заразившихся коронавирусом

За сутки, 8 марта, в Москве выявили троих людей, заразившихся коронавирусом. В штабе столицы по борьбе с вирусной инфекцией 9 марта рассказали, что все они посещали Италию в последние две недели.

Всех госпитализированных поместили в инфекционные боксы. Результаты о заболевании подтверждены в установленном порядке. Они находятся в Москве под присмотром врачей. Определены и все контактировавшие с ними лица, в ближайшее время их поместят под медицинское наблюдение, сообщает Газета.ru.

По последним данным, в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая – у граждан Китая и один у итальянца. Общее число зараженных вирусом в мире превысило 109 тысяч человек. Погибли 3 823 человека, выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.

Ранее стало известно, что в Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом россиянин.