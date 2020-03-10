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сегодня, 09:10 0

В Москве выявили еще троих россиян, заразившихся коронавирусом

В Москве выявили еще троих россиян, заразившихся коронавирусом
Фото: pixabay.com

За сутки, 8 марта, в Москве выявили троих людей, заразившихся коронавирусом. В штабе столицы по борьбе с вирусной инфекцией 9 марта рассказали, что все они посещали Италию в последние две недели.

Всех госпитализированных поместили в инфекционные боксы. Результаты о заболевании подтверждены в установленном порядке. Они находятся в Москве под присмотром врачей. Определены и все контактировавшие с ними лица, в ближайшее время их поместят под медицинское наблюдение, сообщает Газета.ru.

По последним данным, в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая – у граждан Китая и один у итальянца. Общее число зараженных вирусом в мире превысило 109 тысяч человек. Погибли 3 823 человека, выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.

Ранее стало известно, что в Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом россиянин.

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#здоровье #коронавирус в Китае

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