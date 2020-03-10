Выбор читателей за 9 марта
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 9 марта.
Рубль обвалился вслед за нефтью: доллар стоит дороже 72 рублей
Российский рубль резко подешевел на международном валютном рынке в понедельник, 9 марта. Это произошло на фоне обвала цен на нефть.
Амурская область получит дополнительные деньги на увеличение зарплат медиков
Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Средства пойдут на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
В Благовещенске в праздник загорелся магазин
Вечером 8 марта поступило сообщение о пожаре в магазине смешанных товаров на улице Ленина. Через пять минут 9 огнеборцев специализированной пожарно-спасательной части и две единицы техники прибыли на место.
В ПФР рассказали, как заработать на пенсию в 50 тысяч рублей
Журналисты из Омской области нашли женщину, ежемесячная пенсия которой якобы составляет 52 533 рубля. По данным местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР), 70-летняя омичка заработала эту сумму на страховых взносах.
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