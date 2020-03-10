Выбор читателей за 9 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 9 марта.

Российский рубль резко подешевел на международном валютном рынке в понедельник, 9 марта. Это произошло на фоне обвала цен на нефть.

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Средства пойдут на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Вечером 8 марта поступило сообщение о пожаре в магазине смешанных товаров на улице Ленина. Через пять минут 9 огнеборцев специализированной пожарно-спасательной части и две единицы техники прибыли на место.

Журналисты из Омской области нашли женщину, ежемесячная пенсия которой якобы составляет 52 533 рубля. По данным местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР), 70-летняя омичка заработала эту сумму на страховых взносах.