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Амурские военные медики стали вторыми в Восточном военном округе

Амурские военные медики стали вторыми в Восточном военном округе
Фото: structure.mil.ru

На Сергеевском полигоне общевойскового объединения Восточного военного округа в Приморском крае, завершился окружной этап конкурса «Военно-медицинская эстафета». Воины-медики амурского объединения заняли второе место.

В соревнованиях от общевойсковых армий округа, Тихоокеанского флота и армейского корпуса, дислоцированного в островной зоне, приняли участие около 70 лучших специалистов медицинской службы. Соревнования прошли в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

В ходе соревнований медицинские отряды показали навыки стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, вождения медицинской гусеничной военной техники на базе тягача МТ-ЛБ, преодоления единой полосы препятствий, эвакуации условно раненых с поля боя и оказания им первой медицинской помощи.

По завершению состязаний в общекомандном зачете сборная армейского корпуса с острова Сахалин заняла первое место, войны – медики Амурского объединения стали вторыми, третье место занял отряд Приморской общевойсковой армии.

В индивидуальном конкурсе профессионального мастерства женщин-специалистов среди врачей старший лейтенант медицинской службы Екатерина Казанцева от Амурской армии заняла второе место, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #медицина

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