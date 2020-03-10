Амурские военные медики стали вторыми в Восточном военном округе

На Сергеевском полигоне общевойскового объединения Восточного военного округа в Приморском крае, завершился окружной этап конкурса «Военно-медицинская эстафета». Воины-медики амурского объединения заняли второе место.

В соревнованиях от общевойсковых армий округа, Тихоокеанского флота и армейского корпуса, дислоцированного в островной зоне, приняли участие около 70 лучших специалистов медицинской службы. Соревнования прошли в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

В ходе соревнований медицинские отряды показали навыки стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, вождения медицинской гусеничной военной техники на базе тягача МТ-ЛБ, преодоления единой полосы препятствий, эвакуации условно раненых с поля боя и оказания им первой медицинской помощи.

По завершению состязаний в общекомандном зачете сборная армейского корпуса с острова Сахалин заняла первое место, войны – медики Амурского объединения стали вторыми, третье место занял отряд Приморской общевойсковой армии.

В индивидуальном конкурсе профессионального мастерства женщин-специалистов среди врачей старший лейтенант медицинской службы Екатерина Казанцева от Амурской армии заняла второе место, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.