Гороскоп 10 марта: у Рыб изменения в жизни, у Весов профессиональные успехи

Восход Солнца: 06:53

Заход Солнца: 18:26

Солнце в Рыбах.

Овен. День несет двойственную характеристику и может оказаться очень напряженным. Жизненный потенциал снижается, поэтому вероятны сложности в отношениях с партнерами. Сегодня не следует рассчитывать на покровительство судьбы. Лучше дождаться более подходящих условий.

Телец. Напряженный день, связанный с получением информации, духовным перерождением, преодолением нерешительности и сомнений. Сохраняйте сокровенные планы и мечты в тайне от других: кто-то может случайно или умышленно помешать их исполнению.

Близнецы. Сатанинский день, несущий обманы, иллюзии, надежды, которым не суждено сбыться. Необходимы ответственность в поступках, противостояние соблазнам и искушениям. Следует заниматься только самыми неотложными делами, гнать дурные мысли, избегать темноты. Откажитесь от шумных застолий, вечеринок, встреч с друзьями.

Рак. День кармического воздаяния. Ваши способности преодолевать препятствия и смотреть опасности в лицо, уникальная трудоспособность и усердие будут обязательно вознаграждены по заслугам. Но грехи и просчеты будут стоить дорого. В результате возможно небольшое перенапряжение и ухудшение самочувствия.

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Лев. Не исключено, что этот день преподнесет Львам сюрпризы и подарки судьбы. Вероятно, сегодня все дела так или иначе будут связаны с финансами. Обстановка дома будет несколько натянутой. Не исключены ревность или необоснованные обиды.

Дева. Возможно, что вы попадете под влияние и зависимость. Этому будет способствовать общительность Дев в сочетании со слабой волей. Положитесь на интуицию, которая поможет вам избежать жизненных осложнений. Будьте внимательны и снисходительны к своим близким.

Весы. Профессиональные успехи положительно скажутся на материальном положении или приведут к продвижению по службе.Во всех делах обращайтесь к здравому смыслу и интуиции. Не поддавайтесь эмоциям, которые могут заслонить свойственный Вам практицизм и привести к финансовым потерям.

Скорпион. День несет двойственную характеристику. Первая половина дня крайне неблагоприятна для общения с друзьями и близкими людьми. Ситуация может обостриться до предела. Нежелание понять партнера, раздражительность, агрессия могут вызвать ответную грубость. Постарайтесь воздержаться от этого.

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Стрелец. Критический день. Ваша нервозность и эмоциональная восприимчивость сегодня достигнут предела. Многие Стрельцы будут подвержены различным испытаниям, роковым ударам и превратностям судьбы. Вам придется научиться справляться со своими эмоциями и предпринимать упреждающие действия против негативных проявлений со стороны вашего окружения. Избегайте выяснения отношений с близкими людьми.

Козерог. Благоприятная эмоциональная обстановка в семье создаст стартовую площадку для успешного ведения дел. Из-за постоянного колебания между желаемым и возможным не исключено некоторое превышение расходов над доходами.

Водолей. Звезды предвещают успех в любовных делах. Мужчины-Водолеи, вероятно, смогут сегодня благополучно решить одну из проблем в личных отношениях со спутницей.Женщинам-Водолеям звезды советуют отказаться от новых знакомств — данный период для этого совсем не подходит: Вам не удастся быть в центре внимания, а незаслуженная обида или разочарование может основательно испортить настроение.

Рыбы. Есть шанс получить какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может в корне изменить ваш образ жизни. Возможно, Рыбам придется изменить манеру отношений с домочадцами.

Астролог: Вальдемар Небоходцев