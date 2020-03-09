Кошки Куклачева показали «кошачий балет»

В Благовещенске прошло представление театра кошек Владимира Куклачева. В этом гастрольном туре театр прощается с зимой и показывает спектакль «Щелкунчик и кошки». В нем сошлись театр, балет, цирковые трюки в исполнении хвостатых артистов – и все это под музыку Чайковского.

Сказочная музыка Чайковского вернула зрителям ощущение Нового года. Его, по замыслу младшего сына Владимира Куклачева, празднуют и домашние животные.

35 кошек и 2 собаки — таков размер необычной труппы, которая выступила в Благовещенске на спектакле Владимира Куклачева. Однако, в этих гастролях в общей сложности путешествует на 16 кошек больше. Дело в том, что у пушистых артисток есть дублеры.

«Они ужасно ревнуют, если выходит дублер! Есть трюки, где кошки катаются с горки. И для кошек не это – аттракцион, а утащить у коллеги мясо. Есть у нас прима Варечка. У них кипят настоящие театральные страсти», — рассказал Владимир Куклачев.

Большая часть из них — бездомные животные, зачастую изначально больные. Котят и взрослых кошек отдают Владимиру Куклачеву и его продюсеру Егору Бордовских. Циркачи их лечат, прививают и тех, кто не боится зрителей и шума в зале, пробуют на сцене. Остальных пристраивают в добрые и любящие руки.

В благодарность за это кошки творят чудеса и становятся настоящими артистками. В спектакле они ловко взбирались по отвесной стенке, прыгали на тумбы, как львы, поднимались на высокий шест и выполняли «змейку», перебегая сквозь ряд столбиков. Не обошлось и без классического номера «Кот и повар», в котором животные бесконечно лезли в большую кастрюлю, а Куклачев пытался справиться с ними.

Но самым необычным действом стал кошачий балет. Артисты надели на кошек юбочки с поддержкой и выводили с ними танцевальные «па».

Крысу в спектакле также победили кошки — как и бывает в жизни.

Спектакль прошел в двух действиях, подарив зрителям добрую сказку о вере в чудо.

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