Популярный спектакль «Стиляги» снова собрал зал в Благовещенске

«Да у вас даже прически под статью подходят!» — вряд ли современная молодежь поймет, о чем это. А ведь на самом деле, в советское время действительно существовало наказание «за поклонение Западу». И именно тогда, в 50-х, а не в 90-х появились впервые слова «чувак» и «фарца». Об этих и других приметах «стиляжного» времени рассказал спектакль «Вначале была музыка или Стиляги», который народный театр «Дебют» показал 9 марта.

Эта история началась больше 10 лет назад, когда ученик школы № 2 Илья Черватюк посмотрел фильм «Стиляги» и решил, что обязательно нужно ставить спектакль. Он обратился к председателю родительского комитета Елене Коломыцыной, они вместе написали сценарий, спектакль родился, а вместе с ним — театральная студия «Дебют».

«Ради этого я решил непременно научиться играть на саксофоне и даже пошел к репетитору. А режиссер Елена Коломыцына книгу про Beatles прочитала специально», — рассказал Илья.

Сегодня Илья Черватюк в Благовещенске — саксофонист с именем. Потом была настоящая учеба, концерты, известность. Но все эти 10 лет он не изменяет своему первому проекту, и продолжает играть того самого стилягу Эла, «которому больше всех надо».

По сюжету, старик рассказывает внуку о своей «боевой» молодости, которая выпала как раз на 50-е, и он был тем самым стилягой, выбравшем американизированное имя Эл. Тогда было так принято…

Молодежь, пережившая войну, непременно хотела радости и новой жизни. Появление стиляг было вполне закономерно, но никак не вписывалось в строгий образ комсомольца. Спектакль рассказывает о компании молодых людей, собиравшихся «на хате», носивших яркие костюмы и слушавших «буги на костях» — то есть, музыку, записанную на старых рентгеновских снимках. Они не бедокурили, были комсомольцами, но им приходилось бороться за право быть не такими, как все. Гардероб актеров спустя несколько лет обновили, как и сценарий — режиссер Елена Коломыцына учла все технические возможности сцены. Вышло удивительно хорошо. Массовая постановка на 50 актеров была отлично выверена, каждое движение и диалог были не зря.

В «Стилягах» отчетливо показано противостояние двух миров: модных весельчаков и строгих комсомольцев. И в каждом из них были свои жесткие правила существования.

Сергей Суворов начал играть комсорга всего два месяца назад, но оказался настолько убедительным, что пожилые люди в знак согласия с его речами кивали головами.

«Я родился в 1989 году и, конечно, не успел застать комсомол. Что-то пришлось почитать, многое рассказали родители, бабушки, дедушки. Странно было в первый раз увидеть комсомольский танец — строили колонну из людей. Мама, которая была на спектакле, сказала, что так это и было, — рассказал Сергей Суворов. — Роль играть было сложно: очень жесткого человека, председатель комсомольского комитета. В то время он должен быть ответственным за всех, кто в его поле деятельности, кто к нему приходит».

Колонны, действительно, строили – и от этого почти милитаристского действа пробирало. Другое дело — стиляги, они были людьми почти из современности.

«Можно быть раскованным и свободным, могу “стилять” — танцевать стилем, “таёк” — галстук. Слова были образованы от английского. Яркое было время. Хотя в наше тоже есть много чего другого, не все это видят, потому что мы внутри», — рассказал актер Артем Ногин.

А та самая прическа – кок – была у всех. Как выяснилось, чтобы сделать ее, надо было потратить немало времени.

«Сделать кок не проблема! Начесываешь сильно волосы у корней, выливаешь пол-литра лака, и всё», — рассказал Тимур Избасов.

«Очень много шпилек! Лаком заливаешь так, что волосы, как камень. Раньше лака не было — сахаром пользовались», — добавила Мария Иванова.

«Стиляга» в то время часто употреблялось как чуть ли не синоним слова «тунеядец», а в Уголовном кодексе СССР существовала специальная статья о тунеядстве. На стиляг устраивали облавы: на танцплощадки врывались общественники, комсомольские патрули могли принудительно состричь кок или разрезать узкие брюки-дудочки. Эти сцены также показаны в спектакле. А еще — история маленького мальчика, который также захотел яркой жизни, через него зрители узнали о великодушии модников.

Это был спектакль и концерт одновременно. Все два часа был только живой звук от благовещенской группы Skavabanga. На сцене были сумасшедшие буги, трогали душу саксофоны, несколько актеров пели известные хиты. А сцена была украшена разноцветными шарами так, что когда открылся занавес, по залу пронесся восторженный вздох.

«Стиляги» подарили зрителям свободу и радость, зрители посмеялись и всплакнули. От спектакля осталось хорошее послевкусие, зрители охотно делились друг с другом впечатлениями в гардеробе.

«Очень понравилось, все интересно, красиво, живо», — рассказала зрительница Галина Свириденко.

«Почему спектакль собирает полные залы? Потому что это правда, это было, и это интересно. Я поразилась: в зале было столько детей, которые не знали о той эпохе, и их получилось заинтересовать», — рассказала Анна Калашницына.

«Дочь спрашивает: правда, так что ли было? Прорабатывали? Да, так было. Как-то неправильно было. Почему их преследовали? Стиляги были яркие, неглупые, но их не понимали», — рассказала Марина Жданова.

После криков «браво» и бурных аплодисментов, что всегда бывает на «Стилягах», за кулисами Елена Коломыцына собирала комсомольские значки.

«О, такие детали очень важны. Они передают историческую правду. Например, для спектакля мы через интернет заказали комсомольские значки — старые, настоящие, их мужчина продавал. А еще недавно мне подарили книгу про стиляг – многое узнала, разные детали. Тоже использовала», — пояснила Елена Коломыцына.

Спектакль «Вначале была музыка или Стиляги» был поставлен театральной студией «Дебют» Общественно-культурного центра в 2009 году и стал дебютом. Спустя 10 лет музыкальная история остается одной из самых кассовых. Несколько раз «Стиляги» участвовали в благотворительных акциях, направляя собранные средства детским домам и приютам.

Руководитель Елена Коломыцына после этого поставила десятки новых спектаклей. В их числе «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева, «Благие намерения» по повести Альберта Лиханова, «Нате вам Нью-Йорк», «Буратино», серию новогодних спектаклей «Золушка», «Снежная королева», «Как мужик ходил за елочкой», «Летучий корабль» и другие.

Сейчас театр готовит сразу два спектакля — «В списках не значился» и «Вой на…». Их покажут к 75-летию Великой Победы.

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