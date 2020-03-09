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Бывший инспектор Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области осужден за взятку

Бывший инспектор Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области осужден за взятку
Фото: pixabay.com

Суд установил вину бывшего инспектора отдела надзора в области карантина растений и надзора в сфере качества и безопасности зерна и продуктов переработки. Должностное лицо обвинили в получении взяток в значительном размере за незаконные действия.

По данным следствия, в 2017-2018 годах инспектор Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю по Забайкальскому краю и Амурской области получал от представителей коммерческих организаций взятки за подтверждение заявленного объема пиломатериалов, подлежащих перемещению через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС. Общая сумма мздоимства превысила 100 тысяч рублей.

Приговором суда бывшему государственному инспектору назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.

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#суды

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