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сегодня, 19:11 6

Падение рубля не скажется на индексации социальных выплат и пенсий

Падение рубля не скажется на индексации социальных выплат и пенсий
Фото: yandex.by

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля. Заявление о сохранении социальных гарантий сделала зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции – индексация социальных выплат и пенсий – будет выполнено», – цитирует сенатора РИА Новости.

Елена Бибикова подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов.

Как сообщало Амур.инфо, 9 марта стало известно, что курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть. Так, по последним данным, доллар достиг отметки в 75 рублей, а курс евро превысил 86 рублей.

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#пенсии #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    конечно эти выплаты индексировать не будут-кому нужен этот народ

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Аликантеконечно эти выплаты индексировать не будут-кому нужен этот народ


    Ну депутаты то себе проиндексируют.

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    конечно депутаты от ЕР себя не забывают

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Аликантеконечно депутаты от ЕР себя не забывают


    Да и твои,многоникий трушебот, не против добавки:)))

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    53 минуты назад

    Пенсии проиндексируют на 5%, а инфляция "проиндексируется" на 15%.

  • амурская алена

    амурская алена
    22 минуты назад

    пенсия--пособие,конечно выплатят,гроши такие,не сомневайтесь.

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