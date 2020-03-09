Падение рубля не скажется на индексации социальных выплат и пенсий

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля. Заявление о сохранении социальных гарантий сделала зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции – индексация социальных выплат и пенсий – будет выполнено», – цитирует сенатора РИА Новости.

Елена Бибикова подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов.

Как сообщало Амур.инфо, 9 марта стало известно, что курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть. Так, по последним данным, доллар достиг отметки в 75 рублей, а курс евро превысил 86 рублей.