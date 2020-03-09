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сегодня, 18:32 0

Победители конкурса «Доброволец России» поделят 90 миллионов рублей

Победители конкурса «Доброволец России» поделят 90 миллионов рублей

В 2020 году общий объем грантового фонда всероссийского конкурса «Доброволец России» составит 90 миллионов рублей. Он пройдет в пять этапов. В рамках четвертьфинала, с 13 мая по 1 июля, в России состоятся региональные этапы. Победители примут участие в окружных форумах добровольцев.

Окружные форумы добровольцев пройдут с 20 июля по 15 октября.

Лучшие проекты участников по итогам полуфинала оценит федеральное жюри и участники народного голосования. Награждение победителей конкурса состоится с 3 по 5 декабря в рамках Международного форума добровольцев. Призеры получат гранты на реализацию своего проекта, а также образовательные гранты на обучение и повышение квалификации суммой 500 тысяч рублей.

Конкурс будет включать 14 основных и две специальных номинации. Новыми стали номинации — «Молоды душой», «Помощь животным» и «Малая Родина». Еще одно новшество 2020 года — программа наставничества, аналогичная программе в конкурсе «Лидеры России».

Организаторы конкурса 3 марта начали прием заявок для участия в проекте. Заявить о своем желании участвовать в конкурсе можно до 30 апреля. По словам председателя Совета Ассоциации волонтерских центров России Артема Метелева, зарегистрироваться на конкурс можно через портал dobro.ru. В конкурсе участвуют авторы проектов в сфере добровольчества в возрасте от 8 лет, также есть отдельная номинация для участников старше 55 лет, сообщает ТАСС.

Как сообщало «Амур.инфо», в 2018 году Галине Васильевой из Амурской области досталась победа в номинации «Серебряное волонтерство» за региональный фестиваль «Варежка добра» для активных людей в возрасте от 40 лет.

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#конкурсы

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