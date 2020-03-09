Российский рубль в течении понедельника продолжил падение

После обвала цен на нефть курс доллара поднялся до 75 рублей, евро превысил 86 рублей. Обвал курса рубля стал следствием ситуации на нефтяном рынке.

На торгах 9 марта после распада сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent рухнула почти на треть, до 31,38 доллара за баррель. Стоимость нефти WTI достигла отметки в 27,9 доллара. Такой обвал цен стал самым сильным потрясением рынка с 1991 года.

На снижение цен на нефть российская валюта отреагировала падением. В ходе торгов на Forex курс евро превысил 85 рублей, курс доллара растет до 74,26 рубля. Подешевели и популярные криптовалюты, в том числе биткоин, стоимость которого упала почти на 10 %.

Цены на золото поднялись до максимума с 2012 года, составив 1 700 долларов за унцию. Золото XAU показало рост до 1 702,45 доллара за унцию, фьючерсы на золото в США GCv1 подскочили на 1,6 % до 1 699,70 доллара за унцию.

ЦБ РФ принял решение приостановить покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней, сообщают «Известия».

Как сообщало Амур.инфо, о падении курса российской валюты стало известно в ночь на понедельник по московскому времени.

Обвал мировых цен на нефть произошел после провала 6 марта переговоров стран-участниц ОПЕК+ по сокращению добычи и распада соглашения. После встречи Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель.